Сб, 24.08.2019
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Анастасия Заворотнюк поставила точку в истории с раком мозга

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: SCANPIX

Помощница актрисы рассказала о состоянии здоровья звезды.

Помощница актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировала появившуюся накануне информацию об обнаруженной у артистки злокачественной опухоли мозга, из-за чего та якобы отменила спектакль со своим участием и перестала появляться на публике.

Представительница звезды заявила, что эта информация ее удивила, при этом сами новости являются «грязными слухами».

«Это фейк, на который даже не надо обращать внимания», - сказала она, подчеркнув, что до начала сентября Анастасия Заворотнюк отдыхает с дочерью в Италии и прекрасно себя чувствует.

Также журналисты «Комсомольской правды» дозвонились до самой Заворотнюк. Комментируя тревожные слухи, актриса назвала их «бредом».

«Я не хочу комментировать бред. У меня всё в порядке». - с негодованием отметила она.

До этого телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, что не так давно виделась с актрисой, и не верит в то, что слухи о тяжелом заболевании звезды являются правдой. 

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