Самый яркий секс - с эмоционально нестабильными девушками: исследование

Девушки сами по себе существа переменчивые, настроение их может меняться с дуновением легкого ветерка. То она звонит и просит приехать, а то рьяно отрицает, то хочет, чтобы ты ее обнял, а то абстрагируется и проявляет завидную независимость. И это у них в природе, ничего не поделать, пишет Mport.
Однако ученые нашли, чем же мужчин утешить - оказывается, секс с барышнями эмоциональными и мягко говоря истеричными - наиболее яркий и захватывающий, даже после нескольких лет отношений.
А вот уравновешенные и стабильно спокойные девушки, по мнению опрощенных мужчин, не дотягивают до высокой планки эмоционально-страстных красоток.
Кстати, исследование провели в немецком Бохуме, а оснований не доверять немцам нет. Они опросили 964 пары, и среди прочего сразу наметилась тенденция: чем нестабильней женщина в паре, тем больше мужчине нравился секс с ней. А еще длительность сексуальных отношений в таких парах влияла только положительно.
Так что если твоя подруга эмоциональна - радуйся, у тебя настоящее сексуальное сокровище.