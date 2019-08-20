«Меладзе повезло»: Вера Брежнева сделала чувственное фото топлес

В этот раз красавица разместила пикантное фото топлес и продемонстрировала роскошную фигуру. При этом Вера сохранила присущую ей элегантность. Она снялась в черных колготках и туфлях на каблуках, что только прибавило образу сексуальности. Съемка была сделана для издания Vogue.

«Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепанны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал одно мое фото с подписью: "Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей...". После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет», – призналась певица.