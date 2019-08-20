Звезды советуют Овнам быть помягче с близкими, а Львы склонны к необдуманным поступкам: гороскоп на 20 августа

В личной жизни также складывается непростая ситуация, заставляющая вспомнить о прошлом; возможно повторение ранее совершенных ошибок или, напротив, опрометчивые поступки, продиктованные одним-единственным стремлением – избежать этого. Вам следует руководствоваться здравым смыслом, а не интуицией и чрезмерно романтическими представлениями о жизни; постарайтесь найти среди своих знакомых человека, к которому можно обратиться за советом.

Стрелец

Оптимизм Стрельцов достоин поощрения – даже этот день, щедрый на неприятные моменты, не отнимет у представителей данного знака уверенности в том, что все непременно будет хорошо. Не забывайте, впрочем, что нужно не только верить в свой успех, но и действовать. Сегодня вы сможете о многом договориться с руководством или важными партнерами, если выработаете верную тактику и не станете отступать от заранее составленного плана действий.

Поладить с любимым человеком будет не так просто – его требования к вам слишком высоки. Упреки и взаимные обиды могут испортить совместную поездку или долгожданную встречу; если же вы будете дружелюбны и миролюбивы, охлаждения в отношениях удастся избежать. Этот день подходит для общения с друзьями и родственниками, посещения праздников и торжеств.

Козерог

Козероги склонны переоценивать свои возможности в том, что касается деловых переговоров, а также организации разнообразных корпоративных мероприятий. Если вам предстоит важное событие, лучше обратиться за помощью к специалистам, а не рассчитывать только на свои силы. Используйте любую возможность получить знания, расширить свой жизненный опыт. Можно завершать старые дела и браться за новые, только к реализации масштабных и долгосрочных проектов сегодня лучше не приступать.

Вполне гармонично складываются отношения с родственниками, можно найти общий язык с представителями старшего поколения, заручиться их поддержкой, получить ценный совет. Романтические перспективы сомнительны, маловероятно и новое увлечение. Вы поглощены собственными делами и не готовы уделить внимание любимому человеку.

Водолей

Этот день не подходит для начала работы над масштабными проектами, освоения новых областей деятельности. Придется защищать свои интересы в спорах, тратить много времени на обсуждение вопросов, которые не кажутся важными, заниматься мелкими делами. Оформление документов, особенно в случае заключения крупной сделки, может быть связано с неожиданными затруднениями. Вам нужно быть очень внимательными, чтобы избежать проблем в будущем.

Общие цели объединят членов семьи. Не стоит возвращаться к противостояниям прошлого и вспоминать о старых конфликтах; возможно, между вами по-прежнему существуют разногласия, но вы быстрее достигните результата, если забудете о них. Ваше поведение может раздражать любимого человека или причинять ему боль. Постарайтесь как можно скорее выяснить, в чем дело, иначе избежать ссоры будет трудно.

Рыбы

Не самый приятный день для Рыб. Придется потрудиться, чтобы преодолеть влияние негативных тенденций. Поддержка семьи очень важна, в обществе родных вы будете чувствовать себя комфортно; приятные эмоции подарит общение с детьми, будет повод порадоваться их успехам. Новые увлечения маловероятны, да вы и не склонны возлагать больших надежд на немедленное исполнение всех желаний романтического характера. Старайтесь не обижать любимого человека, не давайте поводов для ссор.