Фото: сын Валерии тайно женился

По информации издания, бракосочетание состоялось в швейцарском городе Монтре. У самого Артемия и его избранницы пока средств на пышный праздник нет, а просить деньги у родителей молодой человек не захотел. По этой причине было решено обойтись без торжества.

Артемий живет в Швейцарии уже не один год. Он нашел себя в продюсировании, возглавив в Монтре музыкальную компанию The Hana Road Music Group. Также за его плечами престижный Женевский университет Вебстер и Бостонский Беркли, которые сын певицы окончил с отличием. О новоиспеченной супруге Артемия пока известно мало — только то, что она родом из Новокузнецка, но также уже продолжительное время живет не в России.