Таро-прогноз на неделю с 19 по 25 августа

В период с 19 по 25 августа в жизни многих знаков Зодиака произойдут перемены. Узнать о том, к чему следует готовиться, помогут расклады старших Арканов Таро. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно изучить выпавшие карты, чтобы понять, на какие именно события они указывают.
Неспешное изучение раскладов позволит избежать неверных шагов и ошибок, которые впоследствии могут стать причиной неудач в деловой и личной жизни.
Овен
В начале недели Овнам предстоят резкие перемены. Аркан «Смерть» указывает на необходимость оставить прошлое за спиной, отказаться от целей и планов, которые заведут в тупик, чтобы не создавать себе проблем на будущее.
«Дьявол» сулит Овнам испытания на прочность. По этому Аркану они столкнутся со своей темной стороной, а значит, наступает время, когда потребуются сила воли и выдержка. Без них будет сложно отказаться от потакания капризам, а они, в свою очередь, заведут Овнов в тупик.
Тельцам Аркан «Колесница» сулит активное начало недели. По этой карте важно браться за дела без промедления, чтобы не терять времени даром и как можно скорее прийти к долгожданному результату.
«Маг» указывает Тельцам на возможность импровизировать. Совет карты: иметь запасной план, который позволит завершить затеянное дело, даже если на пути возникнут непредвиденные обстоятельства и трудности.
По карте «Смерть» Тельцы смогут закрыть двери прошлого и отказаться от идей, которые уже не актуальны. Также по этому Аркану появится возможность завершить токсичные отношения, которые тормозят развитие.
Совет Аркана «Солнце» — без промедления приступать к запланированным делам. У Близнецов есть для этого необходимые умения и навыки. В начале недели стоит привлечь в жизнь удачу, с помощью которой удастся обойти ловушки на пути.
«Суд» указывает Близнецам на освобождение от каких-то забот, а также на возможность уйти от влияния манипуляторов. По этому Аркану борьба за собственное благополучие честными методами приведет к успеху и избавит от неприятностей в дальнейшем.
Судя по карте «Звезда», Близнецы могут быть уверены в том, что выбрали верное направление. Аркан символизирует поддержку свыше, а значит, можно призвать на помощь ангела-хранителя и преодолеть любые невзгоды.
Рак
«Отшельник» означает возможность приостановить активность и сосредоточиться на себе, своих желаниях и надеждах. Совет карты — не торопиться с выводами и действиями до тех пор, пока не станет понятно, стоит ли цель приложенных усилий, принесет ли она счастье и процветание.
«Императрица» сулит Ракам успех, в том числе в искусстве. По этому Аркану можно уделить время раскрытию талантов, что поможет не только расширить кругозор, но и поправить материальное положение в будущем.
«Луна» указывает Львам на то, что неуверенность может стать причиной промахов и неприятностей. Совет Аркана — взять себя в руки и не бояться сделать первый шаг навстречу успеху.
«Император» сулит Львам приятные перспективы на работе, в том числе карьерный рост. По этому Аркану получится заручиться поддержкой властного лица и с его помощью достичь новых успехов.
По карте «Смерть» Львов ждут скорые перемены. Аркан указывает на благоприятный период, когда легче всего попрощаться с прошлым, которое уже становится отыгранной картой, и открыть для себя новые возможности. Аркан сулит успехи, которые затмят предыдущие достижения лишь в том случае, если Львы не будут противиться происходящему в жизни.
Дева
По карте «Маг» достичь успеха Девам помогут настойчивость и умение приспосабливаться к переменам. В начале недели события могут развиваться не по плану, поэтому придется импровизировать, чтобы исключить задержки на пути к успеху.
По карте «Смерть» наступает время обновления. По этому Аркану Девы смогут освободиться от всего, что мешает благополучной жизни. Несмотря на то, что эту карту считают пугающей, «Смерть» всего лишь символизирует переход на новую ступень, когда прошлое остается за спиной, а в настоящем открываются новые возможности.
Весы
«Иерофант» указывает Весам на необходимость посвящать время осмысленному труду, чтобы исключить промахи и ошибки. Важно помнить о том, что поспешные решения могут привести к неприятностям.
По карте «Императрица» Весы могут достичь успехов, а также получить награду за труды, но не в ближайшее время, а в перспективе. Аркан символизирует зарождение чего-то нового и процветание, поэтому приложенные усилия обязательно окупятся.
Карта «Солнце» предвещает скорые успехи, а значит, можно смело приниматься за дела и не переживать за их исход. Также по этому Аркану Весы смогут отдохнуть, чтобы набраться сил, еще раз взвесить принятые решения, чтобы исключить ошибки в дальнейшем.
Скорпион
«Солнце» символизирует благоприятный период жизни, когда цели наконец-то достигнуты и наступает время, когда можно отдохнуть от напряженной работы, встретиться с близкими друзьями и провести время так, как хочется.
Согласно карте «Умеренность», от Скорпионов потребуется осторожность. Соблюдение правил и отказ от потакания сиюминутным слабостям спасут от ошибок и уберегут от авантюр, которые могут закончиться провалом или потерей части накоплений.
Стрелец
«Повешенный» указывает Стрельцам на важность осознания и исправления недочетов. По этой карте в начале недели время словно замирает, позволяя разобраться с ошибками и устранить их для того, чтобы спокойно следовать к цели.
«Сила» указывает на время, когда Стрельцам важно мобилизовать все силы для решительного рывка вперед. Плодотворный труд будет вознагражден уже в скором времени, осталось лишь сделать последний шаг, не откладывая дела на неопределенный срок.
Судя по Аркану «Смерть», в конце недели Стрельцы смогут поставить точку в делах, чтобы с новыми силами приняться за воплощение новых идей и планов. Совет карты — освободиться от прежних дел, но не спешить, чтобы в будущем к ним не возвращаться и не терять драгоценного времени.
Козерог
«Отшельник» указывает на благоприятное время, когда Козероги смогут поставить дела на паузу, набраться сил и восполнить запасы энергии, чтобы к середине недели с энтузиазмом приняться за запланированные дела.
«Императрица» указывает Козерогам на подъем творческой энергии, а значит, в середине недели можно посвятить время любимому хобби, заняться арт-терапией или раскрыть новые таланты и возможности.
«Луна» символизирует страхи, чаще всего надуманные. Совет карты — сделать первый шаг навстречу мечте и бороться за личное благополучие, полагаясь на интуицию. Внутренний голос подскажет верное направление, что позволит распрощаться с опасениями.
Водолей
«Император» в раскладе для Водолеев указывает на возможность стать лидером, однако для этого нужны ответственность и непредвзятое отношение к окружению. Совет карты — выполнять свой долг и запланированные дела, не отклоняясь от курса, но избегая необоснованного риска.
«Звезда» сулит благоприятное завершение дел. По этому Аркану Водолеи смогут преодолеть любые трудности и прийти к заветной цели в короткий срок. Для этого нужно не сворачивать с выбранного пути и не соглашаться на авантюры.
«Императрица» говорит о росте и процветании, а значит, Водолеи могут спокойно заниматься намеченными делами. Удача на этой неделе будет на их стороне, поэтому можно смело воплощать в жизнь грандиозные планы.
Рыбы
«Колесо Фортуны» указывает Рыбам на неожиданный поворот судьбы, и будет ли он позитивным, можно узнать по следующим картам в раскладе. Карта «Суд» указывает на победу и успех, а значит, в начале недели перемены будут к лучшему.
«Суд» символизирует победу в сложном деле. По этому Аркану Рыбам важно придерживаться выбранной линии поведения, отказаться от потакания эмоциям и следовать доводам разума. В этом случае удастся прийти к финишу и получить заслуженную награду.
Аркан «Башня» символизирует новый жизненный этап. По этому Аркану в конце недели Рыбы поймут, что пора расширять кругозор, а также освобождаться от тесных рамок, мешающих развитию. Устаревшие идеи нужно оставить в прошлом, чтобы иметь возможность завоевывать новые вершины и не останавливаться на середине пути из-за заминок или ошибок.