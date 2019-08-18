Таро-прогноз на неделю с 19 по 25 августа

Неспешное изучение раскладов позволит избежать неверных шагов и ошибок, которые впоследствии могут стать причиной неудач в деловой и личной жизни.

Овен

В начале недели Овнам предстоят резкие перемены. Аркан «Смерть» указывает на необходимость оставить прошлое за спиной, отказаться от целей и планов, которые заведут в тупик, чтобы не создавать себе проблем на будущее.

«Дьявол» сулит Овнам испытания на прочность. По этому Аркану они столкнутся со своей темной стороной, а значит, наступает время, когда потребуются сила воли и выдержка. Без них будет сложно отказаться от потакания капризам, а они, в свою очередь, заведут Овнов в тупик.

«Звезда» символизирует верно выбранный путь. Овнам в конце недели улыбнется удача, а значит, они смогут справиться с любыми сложностями и обязательствами.

Телец

Тельцам Аркан «Колесница» сулит активное начало недели. По этой карте важно браться за дела без промедления, чтобы не терять времени даром и как можно скорее прийти к долгожданному результату.

«Маг» указывает Тельцам на возможность импровизировать. Совет карты: иметь запасной план, который позволит завершить затеянное дело, даже если на пути возникнут непредвиденные обстоятельства и трудности.

По карте «Смерть» Тельцы смогут закрыть двери прошлого и отказаться от идей, которые уже не актуальны. Также по этому Аркану появится возможность завершить токсичные отношения, которые тормозят развитие.

Близнецы

Совет Аркана «Солнце» — без промедления приступать к запланированным делам. У Близнецов есть для этого необходимые умения и навыки. В начале недели стоит привлечь в жизнь удачу, с помощью которой удастся обойти ловушки на пути.

«Суд» указывает Близнецам на освобождение от каких-то забот, а также на возможность уйти от влияния манипуляторов. По этому Аркану борьба за собственное благополучие честными методами приведет к успеху и избавит от неприятностей в дальнейшем.

Судя по карте «Звезда», Близнецы могут быть уверены в том, что выбрали верное направление. Аркан символизирует поддержку свыше, а значит, можно призвать на помощь ангела-хранителя и преодолеть любые невзгоды.

Рак

«Отшельник» означает возможность приостановить активность и сосредоточиться на себе, своих желаниях и надеждах. Совет карты — не торопиться с выводами и действиями до тех пор, пока не станет понятно, стоит ли цель приложенных усилий, принесет ли она счастье и процветание.

«Императрица» сулит Ракам успех, в том числе в искусстве. По этому Аркану можно уделить время раскрытию талантов, что поможет не только расширить кругозор, но и поправить материальное положение в будущем.