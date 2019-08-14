Лера Кудрявцева впервые показала сына и дочь, разница между которыми 28 лет

Ведущая программы «Секрет на миллион» поделилась редким фото — в кадре ее 29-летний сын Жан и годовалая дочь Мария. Звездные дети были сфотографированы во время празднования первых именин Маши 9-го августа в Болгарии.

Старший брат заботливо обнимает маленькую девочку и что-то ей рассказывает. Малышка весело машет в камеру. «Сын и дочь», — подписала фотографию Кудрявцева.

Ее коллега Лариса Гузеева пошутила о семейных отношениях подруги. «Лер, и вот он тебе прям мааам, а ты ему — да, сыночка! Да?!» — с юмором спросила Гузеева. «Да! Да!» — ответила Кудрявцева и поставила несколько смеющихся эмоджи.