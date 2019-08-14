63-летняя Лариса Долина в рваных шортах стала сенсацией

Отечественные знаменитости ушли в долгожданный отпуск. Алла Пугачева и Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Эммануил Виторган предпочли ласковое солнце Юрмалы. Анастасия Волочкова, Елена Летучая и Юлианна Караулова решили расслабиться на белоснежных пляжах Мальдив. А еще у звезд пользуются популярностью США. К примеру, у Игоря Николаева и Наташи Королевой в Майами есть собственные апартаменты.

В Америке проводит отпуск и Лариса Долина. В последнее время она редко выходит в свет и дает интервью, поэтому остается только догадываться, что происходит в жизни певицы. Однако благодаря страничке ее дочери в Instagram репортеры узнают о новых событиях. На днях Ангелина опубликовала несколько фотографий, сделанных в США.

Лариса Долина. ФОТО: Instagram

Лариса вместе с дочерью и внучкой посетила Нью-Йорк, побродила по Манхэттену и осмотрела Бруклинский мост. Для прогулки артистка выбрала яркую желтую футболку и рваные джинсовые шорты. Дерзкий образ Долиной стал настоящей сенсацией. Подписчики пришли в восторг и рассыпались в комплиментах. Они назвали 63-летнюю певицу девочкой и красоткой, отметив, что такой стиль ей очень подходит.