Овнам стоит сосредоточиться на работе, а Львам трудно справиться с личными проблемами - гороскоп на 14 августа

День не лишен трудностей, однако может оказаться вполне благоприятным и успешным, если приложить немного усилий. Самое важное – вовремя определиться с целью; переключаясь с одного дела на другое, вы будете лишь попросту терять время. Практичность, а порой и прагматизм – еще одно обязательное условие успеха. Не время сейчас строить воздушные замки, витать в облаках; простые дела, несложные проекты, позволяющие быстро получить ожидаемый результат – это именно то, что нужно, пишет Дворец.
С личными проблемами тоже быстрее справятся те, кто твердо стоит на земле и не позволяет заманить себя пустыми обещаниями и увлекательными сказками. Конечно, доверять тем, кто вам дорог, нужно, но сегодня стремление превратить желаемое в действительное многих заставит забыть о здравом смысле.
Овен
Овны склонны все видеть в мрачном свете, поэтому и многими возможности, которые открывает этот день, не оценят по достоинству. Упадническое настроение, мрачные мысли, критическое отношение к себе и окружающим – это следствия нестабильности эмоционального фона; дополняют этот малоприятный ряд беспричинная раздражительность и склонность срывать гнев на близких.
Звезды советуют сосредоточиться на работе – здесь можно и выдающихся успехов достичь, и своей жизненной энергии найти достойное применение. Желательно реализовывать собственные идеи, а не трудиться под чьим-то руководством; если это невозможно, постарайтесь добиться хотя бы малой толики независимости.
Телец
Тельцам едва ли удастся сосредоточиться на профессиональной деятельности, и даже выполнение обычных обязанностей будет даваться с трудом. В этом нет ничего удивительного: помыслы представителей данного знака сосредоточены на личной жизни – сфере, в которой сегодня могут произойти серьезные перемены. Наиболее сильным будет влияние позитивных тенденций на тех, кто уже нашел свою «половинку»: отношения влюбленных улучшаются, разногласия остаются в прошлом. Но и новые романтические увлечения не исключены.
На работе же ситуация складывается стабильная, к переменам и подвигам не располагающая. Довольно сложными будут отношения с коллегами и руководством, но конфликтов удастся избежать, если вы уклонитесь от обсуждения своих планов на будущее.
Близнецы
Близнецы сегодня одновременно влюбчивы и ревнивы, что приводит к непростым ситуациям и трудностям в романтических отношениях. Снизить влияние негативных тенденций удастся тем, кто способен отделить эмоциональные порывы от подлинных чувств и удержаться от опрометчивых поступков. Очень удачный день с точки зрения семейных отношений, домашних дел.
В профессиональной и финансовой сферах ситуация стабильная, переменам мало подверженная. Избежать ловушек, расставленных недоброжелателями, вам помогут интуиция и здравый смысл; если же стремление получить желаемое немедленно окажется слишком сильным, придутся кстати советы знающих людей.
Рак
День ровный, спокойный. Не стоит особенно усердствовать в работе, стараясь объять необъятное: чрезмерное рвение не приведет ни к чему хорошему, а вот неприятности за собой вполне может повлечь. Вообще, ход многих дел несколько замедляется, и стоит быть готовым к тому, что не все планы удастся реализовать. Финансовая картина благоприятна, звезды не возражают против мелких спонтанных покупок.
В личной сфере преобладает влияние позитивных тенденций, так что оснований для беспокойства у вас не возникнет. Могут напомнить о себе старые знакомые, друзья юности; неожиданно приятной будет встреча с человеком, к которому вы некогда испытывали сильные чувства.
Лев
Некоторое снижение жизненного потенциала делает Львов более уязвимыми, ранимыми, чем обычно. Представителям данного знака можно посоветовать философски относиться к мелким неприятностям, а также не забывать о присущем им чувстве юмора, которое наверняка поможет в общении с критически настроенными особами. Особы, всеми силами пытающиеся сегодня подорвать ваш профессиональный авторитет, потерпят неудачу, если вы не станете обращать внимание на их инсинуации.
А вот с личными проблемами справиться будет не так легко. Бездействовать, позволяя событиям развиваться своим чередом и надеясь на благоприятный исход, нельзя. Ситуация требует от вас проявления инициативы. Вы способны добиться многого, так не тратьте время зря.
Дева
Несмотря на снижение жизненного потенциала и даже некоторое ухудшение самочувствия, Девы настроены решительно и намерены добиться своего. Что ж, помешать им в этом не смогут даже негативные тенденции, чье влияние, впрочем, сегодня можно назвать умеренным. В работе могут возникнуть трудности организационного характера, некоторым представителям знака, к тому же, придется исправлять чужие ошибки; но самодисциплина и организованность будут вам хорошими помощниками.
В личной сфере ситуация более благоприятна – здесь, по крайней мере, вы несете ответственность исключительно на собственные поступки. К тому же можно рассчитывать на поддержку родственников и старых друзей, взаимопонимание с любимым человеком.
Весы
Чрезвычайно удачный день для знакомств, общения, налаживания отношений любого рода. Вы не только обаятельны и милы, но и чрезвычайно наблюдательны, а потому наверняка сможете понять, с кем стоит иметь дело, а от кого стоит держаться подальше. Подведет «чутье» лишь там, где речь идет о финансах: вы склонны заключать сделки, которые лишь на первый взгляд кажутся надежными и выгодными.
Звезды советуют свободное время проводить с пользой, и уж ни в коем случае не «убивать» его, потакая своей лени. Увеселительные поездки, равно как и участие в спортивных мероприятиях, лучше отложить: сегодня вы не получите от них большого удовольствия.
Скорпион
Скорпионы могут добиться невероятных успехов в работе: сегодня они отличаются трудолюбием, энергичностью и целеустремленностью. А вот чувство такта представителям данного знака изменяет; язвительные замечания, непрошеные советы, безосновательная критика станут причиной разногласий с коллегами и споров с руководством. Да и в личной сфере избежать трудностей едва ли удастся – уж очень вы сегодня неуживчивы, обидчивы и чувствительны.
Финансы – еще один «больной» вопрос дня. Здесь, впрочем, справиться с негативными тенденциями довольно просто: достаточно отложить некоторые запланированные покупки и пересмотреть планы, связанные с наиболее значительными расходами.
Стрелец
Благоприятный день, во многом предсказуемый, связанный с реализацией существующих планов. Несложно будет следовать ранее составленному графику; кроме того, вы сможете придерживаться комфортного ритма – никто не станет вас торопить или, напротив, задерживать. Вообще, сегодня вы легко ладите с людьми, находите компромиссы, принимаете верные решения, касающиеся дальнейшего развития отношений.
Профессиональные успехи не назовешь грандиозными, но основных своих целей вы наверняка сможете достичь. День подходит для переговоров с давними партнерами, а также знакомства с потенциальными союзниками; здравомыслие и умение разбираться в людях вам не изменят.
Козерог
Козероги склонны ставить перед собой грандиозные цели, но наиболее серьезная проблема кроется не в этом. Сегодня вы на удивление неразборчивы в выборе союзников, что и приводит к разнообразным неприятностям – от досадных недоразумений до серьезных конфликтов. Конечно, не всегда можно действовать самостоятельно или опираться только на тех, кто уже доказал свою преданность, но и верить первому встречному никак нельзя!
Общение со старыми друзьями и любимым человеком – это как раз то, что вам сейчас нужно, чтобы почувствовать себя более уверенно и комфортно. Можно принимать гостей и наносить визиты, а также отправляться в небольшие поездки в компании близких.
Водолей
Можно многое успеть, если действовать быстро и не предаваться размышлениям о ранее упущенных возможностях. Вообще, звезды советуют Водолеям сегодня проявить решительность, расторопность и деловую хватку; время фантазировать и мечтать наступит позже. Особенно важна практичность во всем, что касается финансов: удовлетворяя все свои желания, вы рискуете остаться на мели, пора пересмотреть тактику!
Прекрасно складываются романтические отношения, влюбленные получат массу удовольствия от общения. Вечер, проведенный вдвоем с близким человеком, запомнится надолго. Водолеям, планирующим провести день в разъездах, звезды советуют не слишком увлекаться общением с попутчиками: излишняя доверчивость может привести к неприятностям.
Рыбы
Рыб ожидает весьма благоприятный, хоть и не безоблачный день. Одна из сфер, в которых ощутимым будет влияние негативных тенденций – это отношения с родственниками; многое складывается не так, как хотелось бы, и о полном взаимопонимании в семье можно только мечтать. Звезды советуют попытаться решить проблемы, а не убегать от них в надежде, что ситуация вернется в нормальное русло без вашего участия.
Очень удачный день с точки зрения финансов, вы прекрасно распоряжаетесь деньгами, делаете выгодные покупки. Поездки сложатся очень хорошо, особенно если компанию вам составляет любимый человек: жаловаться на недостаток романтики не придется.