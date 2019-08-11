Скорпионам повезет в субботу, а Ракам следует следить за своим здоровьем! Гороскоп на неделю

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — среда.

ДЕВА

У Дев первой декады сентября вероятны как служебные конфликты, так и серьезные бытовые ссоры или денежные потери. У остальных Дев неделя пройдет благоприятно, а иногда вам даже будет казаться, будто кто‑то невидимый в нужный час подталкивает вас к нужным людям. Что ж, видимо, вы это заслужили от высших сил. Окружающие тоже невольно станут вам помогать. Впрочем, вы также не поскупитесь на поддержку и душевную щедрость.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — суббота.

ВЕСЫ

Весам, рожденным в середине знака, то и дело придется доказывать неоспоримое, а служебные проблемы, несогласие со старшими родственниками или непослушание младших могут ощутимо ударить по здоровью. У остальных Весов в эти дни и обстоятельства окажутся на вашей стороне, сами вы будете собранными и доброжелательными. А в делах карьеры вы не раз окажетесь в передовиках.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — понедельник.

СКОРПИОН

Инициатива и дисциплина позволят Скорпионам первой декады ноября насладиться трудовыми успехами. Контакты с людьми натолкнут вас на мысль, как наконец‑то решить ту проблему, которая давно тревожит душу. Остальные Скорпионы столкнутся со служебными проблемами и непонятными действиями окружающих. И вам под все это придется подстраиваться. Возможен и неприятный поворот при выяснении отношений. Чтобы снизить негатив, постарайтесь ни от кого не требовать объяснений.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — вторник, четверг.

СТРЕЛЕЦ

В эти дни вы сможете умело сочетать, с одной стороны, самоуверенность и настойчивость, с другой — доброжелательность и тактичность. Это позволит вам легко находить общий язык как с ближайшим окружением, так и с начальством. И только на пути Стрельцов середины знака со вторника вдруг вырастут преграды. Однако совместными усилиями у вас есть шанс уже на следующей неделе справиться с проблемами.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ

Декабрьские Козероги столько всего смогут сделать! Общение способно будет указать вам дорогу, которая приведет прямо к заветной цели. У рожденных в январе в деловых, семейных или любовных отношениях может произойти совершенно неожиданный поворот событий, который заставит понервничать, обидеться или рассердиться. Чтобы избежать этого, заранее настройте себя на миролюбие, великодушие и всепрощение и не поддавайтесь на провокации своего окружения.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.

ВОДОЛЕЙ

У тех, кто родился у границ знака, неделя не из лучших, и в первую очередь это скажется на работе. Несобранность и невозможность сконцентрироваться — все это незамедлительно скажется на трудоспособности. В общении также возможны конфликты. И только Водолеям середины знака в среду удастся блеснуть на службе — работа прямо‑таки станет гореть в ваших руках. Не будете вы обделены приятным общением и интересными знакомствами.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник, пятница.

РЫБЫ

Большинству из вас не покладая рук нужно готовить почву для своих будущих свершений. Так что не ленитесь, расширяйте свой кругозор, общайтесь и… мечтайте о невозможном. Только родившимся во второй декаде марта следует обратить пристальное внимание на собственное поведение, иначе силы станут уходить на нелегкие выяснения отношений. Сложное это время и для здоровья: возможны сбои и обострения в работе вашего организма.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.