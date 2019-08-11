Скорпионам повезет в субботу, а Ракам следует следить за своим здоровьем! Гороскоп на неделю

Обстоятельства недели достигнут кульминационного размаха...
Будьте готовы к непредсказуемым переменам, которые требуют изобретательности, умения молниеносно реагировать и принимать оригинальные решения, не вписывающие обычные стандарты. Дух воинственности зашкаливает, стремитесь к миру и гармонии любой ценой и не цепляйтесь за прошлое. То, что себя изжило, должно уйти, освободив место для новых починов.
ОВЕН
У большинства Овнов, рожденных в марте и во второй декаде апреля, на этой неделе ожидается много удачных стечений обстоятельств. Постарайтесь использовать их на все сто. Овнам же первой декады апреля надо будет более ответственно относиться к работе, избегать выяснения отношений, и не слишком‑то распространяйтесь о своих планах — резко возрастет число ваших недоброжелателей.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
ТЕЛЕЦ
И внешние события будут на стороне Тельцов первой декады мая, и сами они в эти дни сделаются невероятно активными, доброжелательными и сговорчивыми. А вот остальным Тельцам, похоже, предстоит прожить достаточно сложную неделю, когда и настроение нестабильное, и события непредсказуемые. Но что хуже всего, так это возможные конфликты с окружающими вас людьми. И в первую очередь с близкими.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятные дни — вторник, четверг.
БЛИЗНЕЦЫ
В эти дни вы будете жизнерадостны, активны и мобильны. Окружающие оценят ваши действия и на карьерном поприще, и в семейном кругу, ведь творчества и фантазии у вас хватит на все сферы жизни. Так что ловите момент, пока многие ваши планы могут легко воплотиться. И только у Близнецов середины знака наслаждаться одними лишь успехами не получится: периодически вам придется решать служебные и семейные проблемы и бороться со сбоями здоровья.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
РАК
Тем, кто родился у границ знака, придется уделить пристальное внимание семье и дому. Надо будет сосредоточить на собственном поведении и вашей реакции на отдельные происходящие в доме и в отношениях события. Похоже, вы не всегда поведете себя правильно. Кстати, за здоровьем тоже нужен будет глаз да глаз. Раки середины знака смогут неплохо преуспеть и в карьере, и в любви. А кому‑то еще удастся прилично упрочить свое финансовое положение. Не обойдется в эти дни и без желания побыть в центре внимания.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
ЛЕВ
Львы, рожденные у границ знака, в эти дни сумеют с успехом воспользоваться своей расчетливостью, благоразумием и авторитетом — ваше слово приобретет солидный вес, а к вашим дельным советам прислушаются. Тем же, кто родился в первой декаде августа, среда принесет массу хлопот. Но хуже другое: в большинстве своем силы на их преодоление уйдут впустую. Однако будут и дни, когда вы удачливы и легки на подъем, а окружение с удовольствием вас поддерживает.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — среда.
ДЕВА
У Дев первой декады сентября вероятны как служебные конфликты, так и серьезные бытовые ссоры или денежные потери. У остальных Дев неделя пройдет благоприятно, а иногда вам даже будет казаться, будто кто‑то невидимый в нужный час подталкивает вас к нужным людям. Что ж, видимо, вы это заслужили от высших сил. Окружающие тоже невольно станут вам помогать. Впрочем, вы также не поскупитесь на поддержку и душевную щедрость.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — суббота.
ВЕСЫ
Весам, рожденным в середине знака, то и дело придется доказывать неоспоримое, а служебные проблемы, несогласие со старшими родственниками или непослушание младших могут ощутимо ударить по здоровью. У остальных Весов в эти дни и обстоятельства окажутся на вашей стороне, сами вы будете собранными и доброжелательными. А в делах карьеры вы не раз окажетесь в передовиках.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — понедельник.
СКОРПИОН
Инициатива и дисциплина позволят Скорпионам первой декады ноября насладиться трудовыми успехами. Контакты с людьми натолкнут вас на мысль, как наконец‑то решить ту проблему, которая давно тревожит душу. Остальные Скорпионы столкнутся со служебными проблемами и непонятными действиями окружающих. И вам под все это придется подстраиваться. Возможен и неприятный поворот при выяснении отношений. Чтобы снизить негатив, постарайтесь ни от кого не требовать объяснений.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятные дни — вторник, четверг.
СТРЕЛЕЦ
В эти дни вы сможете умело сочетать, с одной стороны, самоуверенность и настойчивость, с другой — доброжелательность и тактичность. Это позволит вам легко находить общий язык как с ближайшим окружением, так и с начальством. И только на пути Стрельцов середины знака со вторника вдруг вырастут преграды. Однако совместными усилиями у вас есть шанс уже на следующей неделе справиться с проблемами.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — суббота.
КОЗЕРОГ
Декабрьские Козероги столько всего смогут сделать! Общение способно будет указать вам дорогу, которая приведет прямо к заветной цели. У рожденных в январе в деловых, семейных или любовных отношениях может произойти совершенно неожиданный поворот событий, который заставит понервничать, обидеться или рассердиться. Чтобы избежать этого, заранее настройте себя на миролюбие, великодушие и всепрощение и не поддавайтесь на провокации своего окружения.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
ВОДОЛЕЙ
У тех, кто родился у границ знака, неделя не из лучших, и в первую очередь это скажется на работе. Несобранность и невозможность сконцентрироваться — все это незамедлительно скажется на трудоспособности. В общении также возможны конфликты. И только Водолеям середины знака в среду удастся блеснуть на службе — работа прямо‑таки станет гореть в ваших руках. Не будете вы обделены приятным общением и интересными знакомствами.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — вторник, пятница.
РЫБЫ
Большинству из вас не покладая рук нужно готовить почву для своих будущих свершений. Так что не ленитесь, расширяйте свой кругозор, общайтесь и… мечтайте о невозможном. Только родившимся во второй декаде марта следует обратить пристальное внимание на собственное поведение, иначе силы станут уходить на нелегкие выяснения отношений. Сложное это время и для здоровья: возможны сбои и обострения в работе вашего организма.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятные дни — нет.