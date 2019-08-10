20-летняя дочь певицы Славы похвасталась точеной фигурой в экстравагантном купальнике

Помимо таланта 39-летняя певица Слава обладает и стройной фигурой. Конечно, чтобы всегда быть в форме, артистка занимается спортом, но генетика тоже внесла свой вклад. Дочь звезды, 20-летняя Александра, унаследовала красоту матери!

Девушка не стесняется демонстрировать стройную фигуру и часто выкладывает в Сеть фото в купальниках. Иногда в ленте ее Instagram появляются снимки и в обнаженном виде. На днях в своем микроблоге дочь Славы опубликовала новый кадр. Александра Морозова предстала в слитном экстравагантном купальнике ярко-синего цвета. Однако не только аутфит привлек внимание интернет-пользователей — тонкая талия, плоский живот, подтянутая фигура — вот чему были посвящены комплименты в комментариях под снимком.