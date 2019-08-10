Сб, 10.08.2019
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Дочь эстонского криминального авторитета поделилась откровенными фото

madeleyn kurg instagram

ФОТО: Instagram

Дочь погибшего 12 лет назад бизнесмена Калева Курга – Маделин Кург выросла настоящей красавицей! Девушка не стесняется публиковать в социальных сетях откровенные, а иногда и провокационные снимки. 

На Instagram девушки подписаны тысячи пользователей. Еще бы! Ведь она не стесняется публиковать в социальных сетях откровенные, а иногда и провокационные снимки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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23-летняя Маделен, которая училась в Гимназии Густава Адольфа, а среднее образование получала в Таллиннской Ваналиннаской гимназии для взрослых, уже несколько лет проживает в США. Маделин работает моделью и мечтает построить карьеру в Голливуде. Пока в фильмографии симпатичной эстонки лишь второстепенные роли в фильмах «Третий лишний 2» и «Ла-ла Ленд». Зато в своем Instagram Маделен день за днем восторгает тысячи подписчиков горячими снимками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас, по всей видимости, Маделин вернулась в Эстонию, где наслаждается отдыхом. Чем не повод поделиться очередной порцией ярких фото?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоит отметить, что за последнее время фируга Маделин сильно изменилась. Фанаты обратили внимание на то, что девушка сильно похудела. Правда, судя по ее публикациям в Instagram, модель уделяет много времени тренировкам. Возможно, причина в этом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, влиятельный бизнесмен Калев Кург, также бывший одним из лидеров эстонской преступной группировки, был убит в 2005 году на глазах у своей жены и детей около дома в Козе-Люкати. Мужчина получил 13 пулевых ранений и скончался на месте преступления. 

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