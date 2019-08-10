«Как на кладбище»: свежее фото Бузовой ужаснуло пользователей Сети

Ольга Бузова обожает цветы, их она получает практически каждый день. На концертах звезду буквально заваливают букетами. На недавнем выступлении в Сочи поклонники преподнесли ей множество цветов, а самые талантливые подарили на память нарисованные портреты. Ольга Бузова решила похвастаться своими подарками, опубликовав новый снимок.

Однако поклонники пришли в ужас от увиденного. Они сразу не разглядели в огромном количестве цветов и подарков счастливую Ольгу Бузову – у всех возникла ассоциация с похоронами и поминками.

"Как на кладбище. На могиле блииин, показалось", "Ой, как-то страшно - портреты цветы", " Господи, я решила что беда. Фух, ну и фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написали фолловеры в комментариях.

Но нашлись и те, кто поблагодарил певицу за ее творчество и за прекрасный концерт.

У кого что в душе, тот то и видит, не увидела никакого кладбища! Прекрасное фото, хорошая Оля и отличное настроение после пойманного куража,

– написала одна из поклонниц звезды.