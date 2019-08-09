«Вот и лето прошло!» Промокший до нитки Галкин спел на злобу дня

Юморист Максим Галкин решил повеселить подписчиков в Instagram и исполнил «кавер» на песню Софии Ротару «Вот и лето прошло». При этом он не только попробовал спеть, но еще и придумал своеобразный ролик со своим участием. На кадрах Галкин бегает по дачному участку в мокрых тунике и активно работает, что называется «на камеру».