«Вот и лето прошло!» Промокший до нитки Галкин спел на злобу дня

Юморист исполнил «кавер» на песню Софии Ротару, чем очень рассмешил подписчиков в Instagram, сообщает Пятый канал.
Юморист Максим Галкин решил повеселить подписчиков в Instagram и исполнил «кавер» на песню Софии Ротару «Вот и лето прошло». При этом он не только попробовал спеть, но еще и придумал своеобразный ролик со своим участием. На кадрах Галкин бегает по дачному участку в мокрых тунике и активно работает, что называется «на камеру».
В какой-то момент ему даже под руку попадается собака, которую он зачем-то то прячет за дерево, то достает обратно.
«Актуально как никогда», — подписал видео комик. «Класс!» — прокомментировал один из пользователей. «По-больному режешь», — признался другой. «Вот это шедевр!» — добавил юзер.
К слову, в комментариях отметился даже певец Александр Ревва, окрестив происходящее в ролике «малолетством».