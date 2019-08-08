«Это залет»: СМИ узнали детали беременности Ксении Собчак
На фоне слухов о грядущей свадьбе 37-летней телеведущей Ксении Собчак и 44-летнего режиссера Константина Богомолова в СМИ и светских кругах заговорили о возможной беременности бывшего кандидата в президенты России.
В частности, скандальный блогер Лена Миро обратила внимание на внешний вид телеведущей во время премьеры фильма Квентина Тарантино в Москве, куда она пришла в компании своего нового избранника, передает TopNews.
Для выхода в свет Ксения Собчак выбрала платье, скрывавшее ее фигуру. При этом многие обратили внимание на округлившийся живот звезды.
«Когда я посмотрела видео с премьерного показа фильма Тарантино, куда Собчак пришла с Богомоловым, мне, как и любой другой женщине, стало понятно - беременна! Эта неловкая поступь. Осторожные движение. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И, главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот - да, это залет. Месяц третий -четвёртый», - уверена Лена Миро.
По ее словам, телеведущая «уговорила» Богомолова жениться на себе именно под предлогом своего положения. Комментаторы выразили различные мнения по поводу возможной беременности Ксении Собчак. Сами герои публикации Лены Миро не комментируют ситуацию.