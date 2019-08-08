«Это залет»: СМИ узнали детали беременности Ксении Собчак

В частности, скандальный блогер Лена Миро обратила внимание на внешний вид телеведущей во время премьеры фильма Квентина Тарантино в Москве, куда она пришла в компании своего нового избранника, передает TopNews.

Для выхода в свет Ксения Собчак выбрала платье, скрывавшее ее фигуру. При этом многие обратили внимание на округлившийся живот звезды.

Собчак и Богомолов на премьере фильма Квентина Тарантино в Москве. ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

«Когда я посмотрела видео с премьерного показа фильма Тарантино, куда Собчак пришла с Богомоловым, мне, как и любой другой женщине, стало понятно - беременна! Эта неловкая поступь. Осторожные движение. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И, главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот - да, это залет. Месяц третий -четвёртый», - уверена Лена Миро.