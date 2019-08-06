В Сети появилось совместное фото троих детей Анны Седоковой

Анна Седокова является не только популярной певицей, но и многодетной мамой. Она живет вместе со старшей дочкой Алиной и младшим сыном Гектором, а вот ее дочь Моника проживает в США, большую часть времени девочка проводит с отцом и может видеться с мамой и своими братом и сестрой только на отдыхе, пишет Экспресс газета.