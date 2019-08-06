В Сети появилось совместное фото троих детей Анны Седоковой

Анна Седокова является не только популярной певицей, но и многодетной мамой. Она живет вместе со старшей дочкой Алиной и младшим сыном Гектором, а вот ее дочь Моника проживает в США, большую часть времени девочка проводит с отцом и может видеться с мамой и своими братом и сестрой только на отдыхе, пишет Экспресс газета.
Недавно Анна улетела на отдых вместе с тремя детьми. Она весело проводит время с наследниками и делится с поклонниками красочными фотографиями с отдыха, однако снимки с дочерьми почти не выкладывает. Дело в том, что отец Моники запретил Седоковой выкладывать в свои социальные сети снимки дочки.
Но вот на старшую дочь певицы Алину это правило, видимо, не распространяется. Девушка неожиданно для пользователей выложила на своей странице совместную фотографию с сестрой и братом.
«Говорят, независимо от того, сколько вам лет, когда вы со своими братьями и сестрами, вы возвращаетесь в детство», — подписала кадр Алина.