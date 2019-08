За яхтой моего папы плавают папарацци, а твоего бухого батю у подъезда снимают на телефон школьники😂📸🛥 Ph by @blaci_banana ⠀ ⠀ #RichRussianKids ⠀ #RRK ⠀

A post shared by Rich Russian Kids (@richrussiankids) on Aug 5, 2019 at 8:31am PDT