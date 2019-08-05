Серябкина скрасила холодное лето, выложив фото в прозрачном нижнем белье

34-летняя певица в очередной раз порадовала фанатов своими откровенными снимками. Девушка снабдила фото таинственной надписью, и теперь подписчики в Instagram гадают, что же это значит, пишет Лайф.
Популярная поп-исполнительница в этот раз предстала не только в сексуальном, но еще и стильном виде. Для фотосессии Серябкина надела черные капроновые колготки, украшенные стразами, и комплект серебристого белья, которое напоминало платье и совершенно ничего не скрывало.
Топ костюма был настолько откровенен, что певице пришлось отретушировать грудь, чтобы соответствовать правилам Instagram. Фото Серябкина подписала так: «В лучах холодного солнца». Поставила хештег своего нового творческого псевдонима — Molly. Фанаты сразу поделились на несколько лагерей. Кто-то, конечно же, бросился восхищаться певицей и ее откровенным нарядом. Кто-то обвинил девушку в развратном поведении, а кто-то начал искать в подписи к фото тайный смысл.