Серябкина скрасила холодное лето, выложив фото в прозрачном нижнем белье

Топ костюма был настолько откровенен, что певице пришлось отретушировать грудь, чтобы соответствовать правилам Instagram. Фото Серябкина подписала так: «В лучах холодного солнца». Поставила хештег своего нового творческого псевдонима — Molly. Фанаты сразу поделились на несколько лагерей. Кто-то, конечно же, бросился восхищаться певицей и ее откровенным нарядом. Кто-то обвинил девушку в развратном поведении, а кто-то начал искать в подписи к фото тайный смысл.