Малопривлекательно: грудь Собчак почти вывалилась из декольте

В Stories личного Instagram знаменитость опубликовала пару свежих фото. Теледива позирует за рулем автомобиля.

Ксения Собчак запечатлена в коротком топе леопардовой расцветки. Декольте наряда настолько глубокое, что едва прикрывает грудь звезды, кажется, что она вот-вот вывалится.

Ксения Собчак ФОТО: скриншот

Теледива дополнила экстравагантный наряд массивными аксессуарами: черным ожерельем, золотым кулоном на длинной цепочке и серьгами-конго в тон. Глаза знаменитость спрятала за круглыми зеркальными очками. Отметим, что первый снимок получился менее удачным: ремень безопасности сильно сдавил бюст Ксении Собчак, сделав его малопривлекательным.

Ксения Собчак ФОТО: скриншот