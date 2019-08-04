Малопривлекательно: грудь Собчак почти вывалилась из декольте
Теледива шокировала пользователей Сети экстравагантным нарядом. Ксения Собчак примерила крайне легкомысленный образ.
В Stories личного Instagram знаменитость опубликовала пару свежих фото. Теледива позирует за рулем автомобиля.
Ксения Собчак запечатлена в коротком топе леопардовой расцветки. Декольте наряда настолько глубокое, что едва прикрывает грудь звезды, кажется, что она вот-вот вывалится.
Теледива дополнила экстравагантный наряд массивными аксессуарами: черным ожерельем, золотым кулоном на длинной цепочке и серьгами-конго в тон. Глаза знаменитость спрятала за круглыми зеркальными очками. Отметим, что первый снимок получился менее удачным: ремень безопасности сильно сдавил бюст Ксении Собчак, сделав его малопривлекательным.
Вероятно, Собчак выбрала фривольный образ для посещения вечеринки. Судя по дальнейшим опубликованным в Stories видеозаписям, Ксения отлично провела время с молодежью.