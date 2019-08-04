Вс, 4.08.2019
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Малопривлекательно: грудь Собчак почти вывалилась из декольте
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Ксения Собчак.

ФОТО: Instagram

Теледива шокировала пользователей Сети экстравагантным нарядом. Ксения Собчак примерила крайне легкомысленный образ.

В Stories личного Instagram знаменитость опубликовала пару свежих фото. Теледива позирует за рулем автомобиля.

Ксения Собчак запечатлена в коротком топе леопардовой расцветки. Декольте наряда настолько глубокое, что едва прикрывает грудь звезды, кажется, что она вот-вот вывалится.

Ксения Собчак

ФОТО: скриншот

Теледива дополнила экстравагантный наряд массивными аксессуарами: черным ожерельем, золотым кулоном на длинной цепочке и серьгами-конго в тон. Глаза знаменитость спрятала за круглыми зеркальными очками. Отметим, что первый снимок получился менее удачным: ремень безопасности сильно сдавил бюст Ксении Собчак, сделав его малопривлекательным.

Ксения Собчак

ФОТО: скриншот

Вероятно, Собчак выбрала фривольный образ для посещения вечеринки. Судя по дальнейшим опубликованным в Stories видеозаписям, Ксения отлично провела время с молодежью.

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