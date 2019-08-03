«Моя попа красивее их лиц»: Волочкова поставила недоброжелателей на место

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила всем своим хейтерам, которые пишут о ней гадости в социальных сетях, и заявила, что её попа гораздо красивее, чем лица «этих ущербных».

своей последней публикации обладательница рекорда России по шпагатам рассуждает на тему того, как она справляется с «беспардонно сливающимся» в ее адрес потоком негатива, в том числе из-за ее подтянутой фигуры, которую многие «не могут пережить».

Мне присылают фото лиц этих писательниц. Без слез не взглянешь, простите... Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же и билеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать,

— написала балерина.

Она выразила уверенность, что если у человека есть красота в теле и душе, то её обязательно надо показывать и в этом нет ничего предосудительного.

Любящий меня человек восхищается мной, как и те люди, которые знают меня лично,

— добавила Волочкова.