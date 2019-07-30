Настя Каменских ходит дома перед мужем в фартуке на голое тело

На музыкальном фестивале «Жара», который отгремел в Баку, Потап рассказал, что чувствует себя счастливым человеком рядом с красавицей-женой.

«Классная жизнь, молодая жена, она следит за мной, собирает мне чемодан, она роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело, поет на итальянском языке. Ну вот что может быть лучше?» — с улыбкой высказался артист в интервью «Муз-ТВ».

Кстати, Потап недавно показал, как именно Настя собирает ему чемодан. Рэпер запечатлел супругу в весьма провокационной позе, которую некоторые фанаты назвали «позой дачника».

Каменских тоже разоткровенничалась об отношениях с мужем. Она рассказала, как начинался их роман. «Мы оберегали свои отношения, мы не хотели их показывать. Настало время, когда надо было уже это сделать. И мы влюбились. Мне кажется, это так природно. Вот мой папа говорил: самое главное, это должен быть солнечный удар, вот у меня с Лешей случился солнечный удар, правда», — поделилась звезда в интервью «Авторадио».

Настя Каменских и Потап стали гостями фестиваля «Жара» в Баку. Супруги вместе приехали на мероприятие, однако по красной дорожке церемонии открытия прошли по отдельности. Певица в эффектном розовом наряде позировала фотографам в одиночестве, а ее муж — со своей группой Mozgi.