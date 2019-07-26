Кети Топурия призналась, почему надела на безымянный палец кольцо

Кольцо с крупным сверкающим камнем на пальчике хрупкой певицы не заметить невозможно. Поклонники артистки заволновались, решив, что Кети Топурия получила предложение руки и сердца от рэпера Гуфа и согласилась выйти за него замуж.

Фолловеры очень переживали за девушку, когда появились слухи об измене Гуфа Кети.

Артистка опровергла возникшие слухи о грядущей свадьбе. По признанию Кети, это простое кольцо она носит на правой руке, в которой держит микрофон и ей так нравится - красиво смотрится.