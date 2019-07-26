Кети Топурия призналась, почему надела на безымянный палец кольцо

Солистка группы "А - Студио" Кети Топурия заинтриговала пользователей сети фотографией, на которой она запечатлена в роскошном платье и с кольцом на безымянном пальце правой руки, пишут Аргументы.
Кольцо с крупным сверкающим камнем на пальчике хрупкой певицы не заметить невозможно. Поклонники артистки заволновались, решив, что Кети Топурия получила предложение руки и сердца от рэпера Гуфа и согласилась выйти за него замуж.
Фолловеры очень переживали за девушку, когда появились слухи об измене Гуфа Кети.
Артистка опровергла возникшие слухи о грядущей свадьбе. По признанию Кети, это простое кольцо она носит на правой руке, в которой держит микрофон и ей так нравится - красиво смотрится.
Фигурка у Кети - точеная. У этой артистки всегда самые оригинальные наряды. И прозрачное платье с перьями высоко оценят поклонники.