Певица Лолита рассказала о сексе под лестницей

Исполнительница заявила, что до 18 лет ничего не знала о сексе. Все изменилось, когда она поступила в высшее учебное заведение, где познакомилась с однокурсником и будущим первым мужем Александром Беляевым, передает Lenta.

«У меня не было выхода. Это мой первый сексуальный опыт, мой первый муж», — сказала Лолита в ответ на вопрос, научил ли ее однокурсник «искусству любви».

«Это был мой первый брак, институт, где все трахались под лестницей. Между парами все успевали зайти. И натрахали себе детей, а к четвертому курсу все разошлись. Это просто атас», — призналась артистка.