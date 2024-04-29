Звезда сериала «Друзья» голливудская актриса Дженнифер Энистон намерена скоро выпустить мемуары, в которых «расскажет все» об отношениях с Брэдом Питтом, пишет ФАКТЫ.
Брэд Питт должен насторожиться: его бывшая жена выпустит мемуары
Источник утверждает, что после многолетнего молчания Дженнифер Энистон готова рассказать, почему их брак с Брэдом Питтом распался, сколько пластических операций она сделала и почему до сих пор не завела семью.
«Джен наконец готова все рассказать. Она поняла, что жизнь коротка, так почему бы не сделать это сейчас?» - отметил источник, добавив, что актрису вдохновили поклонники и ее покойный коллега по «Друзьям» Мэттью Перри, написавший мемуары.
По словам источника, актриса много лет ведет дневник благодарности, а в ее мемуарах не будет ничего лишнего, он уверяет, что уже видел рукописи и там есть секреты, которые она раньше не раскрывала.
«Конечно, самый большой из них касается Брэда - и, соответственно, Анджелины Джоли. Джен знает, что люди хотят услышать все о ее романе с Брэдом и правду об их разводе, тем более что Брэд и Анджелина уже развелись, а Джен и Брэд объединились» , - отметил информированный человек.
Также инсайдер рассказал, что Дженнифер Энистон была не меньше общественности шокирована неожиданным разводом с Питтом и испытывала гнев, обиду и смущение из-за всей этой ситуации.
Впоследствии эмоции остыли, Брэд Питт и Дженнифер Энистон даже смогли стать приятелями. В 2020 году они встретились на церемонии вручения премии SAG Awards.
Конечно, актриса не будет «мстить» ни Анджелине, ни Брэду, но с учетом намерений последнего вступить в новый брак некоторые детали, возможно, заинтересуют его нынешнюю невесту.
Также источник рассказал, что в мемуарах 55-летняя Дженнифер Энистон затронет тему материнства, расскажет о попытках ЭКО и причинах, почему она не усыновила детей.
«Главная тема ее книги: как она не только выжила, но и процветала в течение почти 30 лет под ярким светом прожекторов. Она, конечно, напишет о том, как прославилась в сериале „Друзья“ и как за эти годы имела несколько стычек с другими знаменитостями. Но ее секрет сохранения сознания во время всех взлетов и падений заключается в том, что она окружает себя узким кругом друзей» , - рассказал источник.
Долгое время Дженнифер Энистон не планировала делиться своей историей жизни. Еще в 2021 году она отвечала, что написание мемуаров в ее планы не входит. Правда, уже через год она заявляла, что собирается как-то это сделать.
Месяц назад в сети обсуждали ее возможные помолвки. Дженнифер Энистон появилась на 30-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, а поклонники заметили на пальце актрисы кольцо с большим бриллиантом. Фанаты актрисы решили, что она снова намерена выйти замуж. Официально эта информация не подтвердилась.
Отметим, что за плечами актрисы два брака: в 2000 году она вышла замуж за Брэда Питта, но через пять лет развелась. В 2015 году Энистон узаконила отношения с Джастином Теру, но развелась с ним через три года.
Дженнифер Энистон считается одной из самых красивых актрис Голливуда. Она выглядит очень молодо, всегда в прекрасной форме. Недавно ее заметили на выходе из роскошного салона пластической хирургии. Эта клиника специализируется на экспертных подтяжках верхней и нижней части лица, подтяжках бровей и глаз, а также предлагает такие услуги как инъекции ботокса.