Брэд Питт должен насторожиться: его бывшая жена выпустит мемуары

Также источник рассказал, что в мемуарах 55-летняя Дженнифер Энистон затронет тему материнства, расскажет о попытках ЭКО и причинах, почему она не усыновила детей.

«Главная тема ее книги: как она не только выжила, но и процветала в течение почти 30 лет под ярким светом прожекторов. Она, конечно, напишет о том, как прославилась в сериале „Друзья“ и как за эти годы имела несколько стычек с другими знаменитостями. Но ее секрет сохранения сознания во время всех взлетов и падений заключается в том, что она окружает себя узким кругом друзей» , - рассказал источник.

Долгое время Дженнифер Энистон не планировала делиться своей историей жизни. Еще в 2021 году она отвечала, что написание мемуаров в ее планы не входит. Правда, уже через год она заявляла, что собирается как-то это сделать.

Месяц назад в сети обсуждали ее возможные помолвки. Дженнифер Энистон появилась на 30-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, а поклонники заметили на пальце актрисы кольцо с большим бриллиантом. Фанаты актрисы решили, что она снова намерена выйти замуж. Официально эта информация не подтвердилась.

Отметим, что за плечами актрисы два брака: в 2000 году она вышла замуж за Брэда Питта, но через пять лет развелась. В 2015 году Энистон узаконила отношения с Джастином Теру, но развелась с ним через три года.

Дженнифер Энистон считается одной из самых красивых актрис Голливуда. Она выглядит очень молодо, всегда в прекрасной форме. Недавно ее заметили на выходе из роскошного салона пластической хирургии. Эта клиника специализируется на экспертных подтяжках верхней и нижней части лица, подтяжках бровей и глаз, а также предлагает такие услуги как инъекции ботокса.