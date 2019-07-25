Виторган впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Не так давно 46-летний Максим Виторган был замечен на отдыхе в Одессе с 27-летней актрисой Ниной Нинидзе, которая, к слову, всячески отрицает, что между ними существуют отношения. Однако накануне Нино и Максим вместе посетили публичное мероприятие.
Виторган впервые появился на светском рауте в компании Нинидзе, с которой ему приписывают роман уже несколько недель. Актеров заметили на показе картины «Гив ми либерти» в Москве.
На публике они вели себя скромно, стараясь не привлекать лишнего внимания, однако держались вместе, сообщает телеграм-канал «Только никому».
Напомним, о романе актеров заговорили с момента их появления на премьере спектакля «Земля Нод».
Свидетели отметили, что Нино и Максим держались за руки и были в хорошем расположении духа. Позже в прессу попало совместное фото.
Слухи о новом романе подогрело фото Нино в сторис Виторгана.
Нинидзе сейчас разводится с режиссером Кириллом Плетневым, с которым прожила около пяти лет. Максим же недавно официально расторг брак с Ксенией Собчак.
Пока Нинидзе и Виторган не афишируют свои отношения, однако в своем Instagram Нино дала понять, что ее сердце несвободно. В Stories она опубликовала картинку с подписью на английском языке: «Время для любви».