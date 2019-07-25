Чт, 25.07.2019
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Виторган впервые вышел в свет с новой возлюбленной

ФОТО: скриншот instagram.com/mvitorgan

Не так давно 46-летний Максим Виторган был замечен на отдыхе в Одессе с 27-летней актрисой Ниной Нинидзе, которая, к слову, всячески отрицает, что между ними существуют отношения. Однако накануне Нино и Максим вместе посетили публичное мероприятие.

Виторган впервые появился на светском рауте в компании Нинидзе, с которой ему приписывают роман уже несколько недель. Актеров заметили на показе картины «Гив ми либерти» в Москве.

На публике они вели себя скромно, стараясь не привлекать лишнего внимания, однако держались вместе, сообщает телеграм-канал «Только никому».

Напомним, о романе актеров заговорили с момента их появления на премьере спектакля «Земля Нод».

Свидетели отметили, что Нино и Максим держались за руки и были в хорошем расположении духа. Позже в прессу попало совместное фото.

Слухи о новом романе подогрело фото Нино в сторис Виторгана.

Нинидзе сейчас разводится с режиссером  Кириллом Плетневым, с которым прожила около пяти лет. Максим же недавно официально расторг брак с Ксенией Собчак.

Пока Нинидзе и Виторган не афишируют свои отношения, однако в своем Instagram Нино дала понять, что ее сердце несвободно. В Stories она опубликовала картинку с подписью на английском языке: «Время для любви».

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