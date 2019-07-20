Борис Моисеев рассказал о своем состоянии

Борис Моисеев приехал в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Поклонники были шокированы его внешним видом.

Борис Моисеев. ФОТО: Константин Седнев

После перенесенного в 2010 году инсульта Борис Моисеев еще некоторое время выступал на сцене, но постепенно исчез из поля зрения поклонников. Многие предположили, что самочувствие артиста ухудшилось, но, как оказалось, с певцом все хорошо — просто Борис Михайлович решил уйти на покой.

«Понимаю, поклонники беспокоятся о моем самочувствии. Не переживайте! Регулярно посещаю врачей, пью назначенные таблетки. Были проблемы с сахаром в крови, поэтому в течение года наблюдался у специалистов — все восстановили. Теперь слежу за питанием. Отказался от любимых жареных макарон, меньше ем булочек и пирожков. Каюсь, никак не брошу курить. Но с алкоголем давно покончено! Периодически приходит домработница, помогает убраться в квартире, что-то приготовить. Хотя и сам обожаю стоять у плиты. Но в основном провожу время у компьютера, общаюсь с поклонниками, слежу за новыми исполнителями», — говорил он.

Несколько лет назад певец приобрел трехкомнатную квартиру в Юрмале, куда старается каждое лето ездить на отдых. О возвращении в мир шоу-бизнеса Моисеев даже не думает — у него в приоритете собственное здоровье.

«Каждый день гуляю по берегу моря, иногда захожу в магазины и радуюсь, если меня узнают. Недавно побывал в Литве, ездил в Майами. Посещаю многие концерты в зале «Дзинтари»: был на выступлении балета Аллы Духовой «Тодес», теперь жду фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала». Словом, живу полноценной жизнью»,

— рассказал артист.

Напомним, два года назад в СМИ появилась информация о том, что Борис Моисеев испытывает финансовые трудности и не может оплатить коммунальные услуги квартиры в Юрмале. Певец не скрывал, что содержать заграничные апартаменты — дорого, но опроверг новость о материальной несостоятельности.