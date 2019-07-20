Борис Моисеев рассказал о своем состоянии

65-летний артист ушел с большой сцены, но не оставил светскую жизнь: его часто можно увидеть на концертах, правда, теперь в качестве зрителя. После серьезной болезни Борис Моисеев тщательно следит за здоровьем и старается не переживать по пустякам, пишет Стархит.
Борис Моисеев приехал в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Поклонники были шокированы его внешним видом.
После перенесенного в 2010 году инсульта Борис Моисеев еще некоторое время выступал на сцене, но постепенно исчез из поля зрения поклонников. Многие предположили, что самочувствие артиста ухудшилось, но, как оказалось, с певцом все хорошо — просто Борис Михайлович решил уйти на покой.
«Понимаю, поклонники беспокоятся о моем самочувствии. Не переживайте! Регулярно посещаю врачей, пью назначенные таблетки. Были проблемы с сахаром в крови, поэтому в течение года наблюдался у специалистов — все восстановили. Теперь слежу за питанием. Отказался от любимых жареных макарон, меньше ем булочек и пирожков. Каюсь, никак не брошу курить. Но с алкоголем давно покончено! Периодически приходит домработница, помогает убраться в квартире, что-то приготовить. Хотя и сам обожаю стоять у плиты. Но в основном провожу время у компьютера, общаюсь с поклонниками, слежу за новыми исполнителями», — говорил он.
Несколько лет назад певец приобрел трехкомнатную квартиру в Юрмале, куда старается каждое лето ездить на отдых. О возвращении в мир шоу-бизнеса Моисеев даже не думает — у него в приоритете собственное здоровье.
«Каждый день гуляю по берегу моря, иногда захожу в магазины и радуюсь, если меня узнают. Недавно побывал в Литве, ездил в Майами. Посещаю многие концерты в зале «Дзинтари»: был на выступлении балета Аллы Духовой «Тодес», теперь жду фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала». Словом, живу полноценной жизнью»,
— рассказал артист.
Напомним, два года назад в СМИ появилась информация о том, что Борис Моисеев испытывает финансовые трудности и не может оплатить коммунальные услуги квартиры в Юрмале. Певец не скрывал, что содержать заграничные апартаменты — дорого, но опроверг новость о материальной несостоятельности.
«Это бред сивой кобылы. Я возмущен тем, что про меня распускают такие слухи — то у меня онкология, то я кому-то что-то должен. В начале июня я приехал в Юрмалу и заплатил «коммуналку» на год вперед, а также оплатил налог на землю. Если у кого-то есть сомнения в моей платежеспособности, могу запросить у управляющей компании копии квитанций, там все указано. И подобную информацию, кстати, можно найти в Интернете: все должники есть в базах, меня среди них нет», — отмечал он в беседе со «СтарХитом».