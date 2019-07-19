Поклонники Бориса Моисеева перепугались, увидев артиста в Юрмале. Неужели он страшно болен?

Артист отметил в интервью podrobnosti.ua , что на рижском побережье, где у него есть квартира, он старается приезжать каждое лето, несмотря на «довольно высокие коммунальные платежи»

Несмотря на то что артист чувствует себя с каждым днем лучше и лучше, о возвращении на большую сцену Борис Моисеев не думает: «Никогда и ни за что! Меня туда не тянет, не хочу больше выступать. Это все в прошлом!».