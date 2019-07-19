Поклонники Бориса Моисеева перепугались, увидев артиста в Юрмале. Неужели он страшно болен?

65-летний Борис Моисеев приехал в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Поклонники были шокированы его внешним видом.
Вскоре Борис Моисеев шокировал поклонников признанием. Он исключил всяческую возможность возвращения на большую сцену, сообщают российские СМИ.
Артист отметил в интервью podrobnosti.ua, что на рижском побережье, где у него есть квартира, он старается приезжать каждое лето, несмотря на «довольно высокие коммунальные платежи»
Несмотря на то что артист чувствует себя с каждым днем лучше и лучше, о возвращении на большую сцену Борис Моисеев не думает: «Никогда и ни за что! Меня туда не тянет, не хочу больше выступать. Это все в прошлом!».
Напомним, что в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. С каждой минутой состояние исполнителя ухудшалось, и в результате левая часть тела была парализована.