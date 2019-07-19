На кастинг «Битвы экстрасенсов» в Ригу приехали экстрасенсы из Эстонии

Кастинг на «Битву экстрасенсов» проводился в Риге впервые за 12 лет существования проекта. Несмотря на то, что в шоу неоднократно участвовали экстрасенсы из Прибалтики (Аника Сокольская из Литвы, Джулия Ванг из Латвии, Мэрилин Керро из Эстонии), отбора участников именно в этом регионе до сих пор не проходило.

Кастинг в Риге вызвал огромный интерес среди людей с необычными способностями. Заявку на участие подали более 350 человек, считающих себя экстрасенсами. Из них на кастинг пришли около 100. Среди тех, кто приехал на отбор, были экстрасенсы не только из Латвии, но и из соседних Литвы и Эстонии.

Кастинг-группа отметила невероятно высокий уровень подготовки прибалтийских экстрасенсов. На кастинге не было случайных людей: все экстрасенсы пришли попробовать свои силы в очередном сезоне «Битвы». Такого количества точных ответов во время испытаний на кастингах не было давно. А кое-кто из ясновидящих сумел довести волонтеров группы до слез! Среди участников кастинга не было замечено фриков или людей со странностями, зато интересных личностей, которые смогли удивить видавших виды кастинг-менеджеров, было достаточно.

На кастинг приехали экстрасенсы из Эстонии. Молодая девушка, которая представилась Анной рассказала, что впервые ощутила способности, когда при сложных родах вышла из тела. После этого во сне увидела самоубийство своего друга, а также странную смерть молодого человека своей подруги. Затем стала развивать свои способности. Также Анна призналась, что является преемницей мистика Свами Даши.

На кастинг в Ригу также приехала финалистка эстонской «Битвы экстрасенсов» Жанна Саханенко. «Я смотрю российскую «Битву экстрасенсов» и на кастинг пришла с серьезными намерениями: я хочу попасть на проект и хочу получить руку. Для меня это очень важно, для меня – это признание себя, - рассказала Жанна. -Мои способности передались мне от предков, я получила способности в 6-м поколении. Так, моя бабушка по маминой линии была травницей, целительницей. Я очень многое помню из детства. Я всегда разговаривала с водой. Бабушка дала мне специальный бидон, и вода показывала мне все: будущее, настоящее, прошлое. После 14 лет я стала все ощущать без воды, на физическом уровне».

Среди участников кастинга в Риге было несколько местных «звезд» экстрасенсорики. По адресу кастинга приходили обычные люди, чтобы встретиться с тем или иным известным рижским экстрасенсом по своим вопросам.

На кастинг пришло немало удивительных людей. Так, одна девушка с помощью кинжала могла изменить линии судьбы на ладони. Одна из участниц видела всех своих ангелов хранителей, которых у нее, к слову, семь. Один из экстрасенсов – человек без паспорта, настоящий кочевник, который благодаря образу жизни и способностям стал настоящей знаменитостью в Риге. Не так давно он искал себя, путешествуя по Мексике. Путь ему указывал орел, за которым экстрасенс и следовал.

Стоит отметить, что в российском проекте «Битва экстрасенсов» трижды принимала участие эстонская ведьма Мэрилин Керро. Рыжеволосая красавица стала любимицей российских зрителей, впрочем, получить заветную руку ей так и не удалось: трижды она становилась второй, оказываясь всего в шаге от победы.