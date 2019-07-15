Астрологи назвали десять идеальных пар по знакам Зодиака

Так, брак Водолея и Весов кажется специалистам по звездам одним из наиболее удачным. Эта парочка часто притягивается одинаковыми и часто нестандартными увлечениями, что делает их союз очень прочным на долгие годы.

Совместимость Львов и Стрельцов тоже находится на высоком уровне. Представители этого знака тоже могут иметь одинаковые увлечения, но им необходимо личное пространство и возможность проводить некоторое время отдыхая друг от друга.

Раки отлично сочетаются с Рыбами. Эти знаки живут в гармонии и взаимопонимании, благодаря своей тонкой эмоциональной настройке и способности понимать друг друга с полуслова. Также союз Раков и Скорпионов будет удачен в плане гармонии в отношениях.

Водолеи, кроме Весов, будут прекрасно чувствовать себя с Близнецами и Овнами, но последние могутт построить надежные отношения еще и со Стрельцами, правда в этом случае их ждут африканские страсти и эмоциональная насыщенность, а вовсе не мирное путешествие «по течению».