Вс, 14.07.2019
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Вера Брежнева опубликовала романтичный снимок с супругом

Константин Меладзе и Вера Брежнева

ФОТО: Скриншот с Instagram

Вера Брежнева постоянно выкладывает в Instagram различные фотографии. На этот раз она выложила пост с супругом Константином Меладзе, с которым редко что-то публикует, пишут Дни.ру.

В кадре исполнительница запрыгнула верхом на спину своего возлюбленного. Черно-белый снимок передает целый спектр положительных эмоций, пара счастливо улыбается друг другу.

Брежнева рассказала, что ее песня "Любите друг друга" продержалась 20 недель в хит параде "Русского радио" и вскоре получит Золотой Граммофон.

"Значит вы голосовали, а значит она пришлась вам по душе! А значит люди любят друг друга! Вот это и есть огромное счастье!",

– подписала пост Вера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники искренне порадовались за свою любимую певицу и поддержали ее. "Будь счастлива, мою энергию направляю на тебя! Может мой грамм любви и добавит в чашу весов всего самого хорошего для тебя!", "Вы такая открытая и невероятно позитивная!", "Вы великолепная! Красивая, умная, открытая, весёлая! Обожаю вас с первого мгновения появления!", – высказывались восхищенные фанаты.

"Спасибо за светлые песни",

– искренне поблагодарила подписчица.

Также многие отметили, как здорово супруги смотрятся вместе. "Самая красивая пара!", "Храни Бог вас и вашу любовь! Вы чудесные!", "Прекрасное фото, прекрасные вы оба на нем!" "Константин счастливый рядом с вами! Любите друг друга!",  "Сколько много нежности и любви в этой фотографии!", "Гармоничная пара со светящимися от счастья глазами", – отмечали пользователи Сети.

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