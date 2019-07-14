Вера Брежнева опубликовала романтичный снимок с супругом

В кадре исполнительница запрыгнула верхом на спину своего возлюбленного. Черно-белый снимок передает целый спектр положительных эмоций, пара счастливо улыбается друг другу.

Брежнева рассказала, что ее песня "Любите друг друга" продержалась 20 недель в хит параде "Русского радио" и вскоре получит Золотой Граммофон.

"Значит вы голосовали, а значит она пришлась вам по душе! А значит люди любят друг друга! Вот это и есть огромное счастье!",

– подписала пост Вера.

Поклонники искренне порадовались за свою любимую певицу и поддержали ее. "Будь счастлива, мою энергию направляю на тебя! Может мой грамм любви и добавит в чашу весов всего самого хорошего для тебя!", "Вы такая открытая и невероятно позитивная!", "Вы великолепная! Красивая, умная, открытая, весёлая! Обожаю вас с первого мгновения появления!", – высказывались восхищенные фанаты.

"Спасибо за светлые песни",

– искренне поблагодарила подписчица.