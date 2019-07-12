Ольга Бузова раскрыла неожиданные подробности развода

Ольга Бузова на своей страничке в Instagram предложила подписчикам задать ей несколько вопросов. Поющая ведущая призналась, что никогда так не делала, но решила попробовать. Поклонники сразу завалили ее вопросами. В частности, они интересовались ее здоровьем (ранее Ольга сильно травмировала ногу на съемках), секретами великолепной фигуры, попросили перечислить качества идеального мужчины.

Разумеется, зашла речь и о расставании ведущей с Дмитрием Тарасовым. Так, у нее спросили, была ли она счастлива в браке. Ольга Бузова ответила: "Очень. Я любила его больше жизни и хотела прожить всю жизнь..." Дальше – больше.

Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" раскрыла некоторые подробности расставания с футболистом. Оказалось, она до последнего надеялась на примирение и воссоединение. "У нас ведь даже не было финального разговора. В ЗАГС я пришла не разводиться, я была уверена, что мы поговорим, и все наладится. Тогда я не знала про наличие другой женщины. Еще год я не понимала вообще, что произошло... И до сих пор не понимаю, за что он так поступил со мной. После Димы я никого так и не смогла полюбить..." – призналась телеведущая.