Пт, 12.07.2019
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  • 46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц тайно поженились

46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц тайно поженились

Хайди Клум и Том Каулитц

ФОТО: J.M. HAEDRICH/SIPA / J.M. HAEDRICH/SIPA

Осведомленные источники утверждают, что свадьба состоялась еще в феврале, сообщает Пятый канал.

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум тайно вышла замуж за музыканта группы Tokio Hotel Тома Каулитца. По данным TMZ, бракосочетание состоялось еще в феврале, и до сих пор паре удавалось хранить все в секрете.

В декабре 2018 года Том сделал предложение Хайди, и она ответила согласием, однако официально о свадьбе не сообщалось. В марте появились слухи, что Клум беременна пятым ребенком, но пока они не подтвердились.

Том Каулитц — третий муж 46-летней звезды, он на 17 лет моложе супруги. От второго брака у Хайди Клум есть три сына и дочь. Младшему ребенку 10 лет, старшей — 15. Для Каулитца это второй брак, детей у него нет.

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