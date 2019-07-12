46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц тайно поженились

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум тайно вышла замуж за музыканта группы Tokio Hotel Тома Каулитца. По данным TMZ, бракосочетание состоялось еще в феврале, и до сих пор паре удавалось хранить все в секрете.

В декабре 2018 года Том сделал предложение Хайди, и она ответила согласием, однако официально о свадьбе не сообщалось. В марте появились слухи, что Клум беременна пятым ребенком, но пока они не подтвердились.