Лайма Вайкуле поборола рак

Говорить о том, что я победила что-то — это не правда. Это судьба, мне повезло. Значит, я не все сказала, значит, мне еще надо что-то сделать, что-то понять. Поэтому я считаю, что моей заслуги там нет никакой. Я просто перенесла для меня тяжелое испытание. Орден мне за это не дашь, и это не от меня зависит, а от кого-то там сверху,