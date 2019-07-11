Лайма Вайкуле поборола рак

Лайма Вайкуле рассказала о борьбе со страшным недугом — раком груди.
В одном из новых интервью певица Лайма Вайкуле шокировала поклонников неожиданным признанием, рассказав, что в прошлом ей пришлось пережить сложный этап в жизни — борьбу с онкологией. В 1991 году американские врачи диагностировали у артистки рак груди. Рассказывать о проблеме широкой публике Лайма не стала, более того, о болезни знал лишь ее возлюбленный Андрей Латковский. К счастью, побороть недуг удалось, но Лайма не считает это своей заслугой.
Говорить о том, что я победила что-то — это не правда. Это судьба, мне повезло. Значит, я не все сказала, значит, мне еще надо что-то сделать, что-то понять. Поэтому я считаю, что моей заслуги там нет никакой. Я просто перенесла для меня тяжелое испытание. Орден мне за это не дашь, и это не от меня зависит, а от кого-то там сверху,
— поделилась своими размышлениями на этот счет певица в интервью программе "Судьба человека".