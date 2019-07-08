Чехова удивлена: врач из Сеула назвал ее жирной

Телеведущая призналась, что стала спорить с эскулапом, доказывая ему, что это не жир, а грудь, пишет Kleo.ru.
Анфиса Чехова в последнее время часто путешествует по разным странам мира. Женщина увлекается йогой и активно работает над собой не только в профессиональном, но и в физическом плане. Не так давно она отправилась в Сеул. Знакомясь с местными обычаями и традициями, Анфиса решила по рекомендации туристов сходить на прием к доктору. Встреча с эскулапом ее удивила.
Анфиса Чехова в Сеуле
Телеведущая, которая за последние несколько лет сбросила целых 25 килограммов, удивилась: то ли плакать ей, то ли смеяться. После озвученного Чехова начала спорить с врачом. Женщина доказывала ему, что большая часть жировых отложений в ее теле сосредоточена в груди. Избавляться от таких «излишков», по мнению Анфисы, явно не стоит. По словам Чеховой, общего языка с врачом ей найти так и не удалось.