Пн, 8.07.2019
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  • Чехова удивлена: врач из Сеула назвал ее жирной

Чехова удивлена: врач из Сеула назвал ее жирной

Анфиса Чехова

ФОТО: Instagram

Телеведущая призналась, что стала спорить с эскулапом, доказывая ему, что это не жир, а грудь, пишет Kleo.ru.

Анфиса Чехова в последнее время часто путешествует по разным странам мира. Женщина увлекается йогой и активно работает над собой не только в профессиональном, но и в физическом плане. Не так давно она отправилась в Сеул. Знакомясь с местными обычаями и традициями, Анфиса решила по рекомендации туристов сходить на прием к доктору. Встреча с эскулапом ее удивила.

Своим подписчикам в Instagram-сториз Чехова призналась, что, проведя осмотр, врач, глядя ей в глаза, заявил, что она жирная. После он попросил ее не расстраиваться и заверил, что у них есть процедура, которая поможет женщине избавиться от лишних килограммов.

Анфиса Чехова в Сеуле

Instagram

Телеведущая, которая за последние несколько лет сбросила целых 25 килограммов, удивилась: то ли плакать ей, то ли смеяться. После озвученного Чехова начала спорить с врачом. Женщина доказывала ему, что большая часть жировых отложений в ее теле сосредоточена в груди. Избавляться от таких «излишков», по мнению Анфисы, явно не стоит. По словам Чеховой, общего языка с врачом ей найти так и не удалось. 

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