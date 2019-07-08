Чехова удивлена: врач из Сеула назвал ее жирной

Анфиса Чехова в последнее время часто путешествует по разным странам мира. Женщина увлекается йогой и активно работает над собой не только в профессиональном, но и в физическом плане. Не так давно она отправилась в Сеул. Знакомясь с местными обычаями и традициями, Анфиса решила по рекомендации туристов сходить на прием к доктору. Встреча с эскулапом ее удивила.