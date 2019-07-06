Секс без границ. Какие знаки Зодиака самые раскрепощенные

Овен. Жгучая страсть и стремление всё контролировать

Мужчины-Овны любят похвастаться своими достижениями на любовном фронте, но делают это не без оснований: они страстные, импульсивные и не закомплексованные. Знают, как сделать хорошо себе и порадовать партнера. Женщины-Овны любят, когда ими восхищаются, им важно быть привлекательными, отмечают астрологи. Они азартны и непредсказуемы. Представители этого «огненного знака» любят держать всё под контролем, но всегда открыты для экспериментов.

Телец. Секс и флирт — путь к счастью

Представительницы этого знака знают все секреты соблазнения, но они очень ревнивы и упрямы. Если ей чего-то захотелось — она пойдет напролом. Мужчины-Тельцы не менее ревнивы, но у них достаточно терпения, чтобы выдержать даже самых строптивых дам. Ради хорошей близости они могут выдержать любую ссору.

Близнецы. Эрогенная зона — мозг

И мужчины, и женщины этого знака нуждаются в умственной подпитке. По словам астролога Татьяны Мосевой, Близнецам не захочется интима с поверхностными и глупыми людьми. Но если они найдут своего интеллектуала, то ничего не сможет им помешать: любые фантазии будут реализованы.

Рак. Скромность и сдержанность

Под своим толстым панцирем серьезности и скромности мужчины-Раки прячут нежность и ласку. Если Рак влюблен, то это видно сразу: он осыпает избранницу комплиментами и не выпускает из объятий — но обнажить душу для него сложнее, чем тело. Женщины-Раки очень сдержанные и скромные. Раскрываются с большим трудом, в каких-то смелых желаниях даже себе боятся признаться.

Лев. Самолюбование и власть

Лев всегда думает о своем имидже, поэтому партнер для отношений должен соответствовать его идеалу. Хотя переспать Лев может с кем угодно, по-настоящему он влюбится только в совершенство. Львов нужно обожать, им нужно подчиняться, тогда они будут счастливы и иногда станут прислушиваться к пожеланиям своего партнера. Но чаще им нужна власть — во всех сферах жизни, говорит астропсихолог Эльмира Агеева.

Дева. Практичность важнее страсти

Представители этого знака не любят растрачивать себя направо и налево. Они очень избирательны. И если сегодня лучше выспаться, то не ждите от них урагана в постели. В пятницу вечером, если на следующий день никуда не надо идти и можно будет проваляться в кровати до обеда, Девы могут устроить нечто экстраординарное. Но вряд ли они будут выступать инициаторами. Их нужно «пригласить» к действию.

Весы. Принципиальность и система поощрений