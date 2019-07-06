Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года

Астрологи рекомендуют не тянуть в свою душу различный сор вроде обид или ненависти. Звезды хотят, чтобы Раки научились прощать обидчиков и недругов. На этой неделе Раки станут более харизматичными, так что внимание противоположного пола им обеспечено. Главное только, чтобы вторая половинка не начала ревновать. Лучше не давать любимому человеку поводов сомневаться в честности.

Лев

Львам астрологи настоятельно советуют быть последовательными в делах, не браться за все подряд. Если одинокие представители этого знака вдруг встретят на своем пути любовь, то лучше не торопить события, а проверить любовную совместимость с потенциальным партнером. Излишняя напористость может привести к принятию неверных и поспешных решений, о которых можно пожалеть.

Астрологи советуют не тратить много денег и не покупать ничего, что не было запланировано или не имеет никакой важности. Сейчас не время баловать себя внеплановым отдыхом. Звезды хотят, чтобы Львы занялись неотложными делами. В трудные минуты полезно будет прислушиваться к советам окружающих, к голосу сердца.

Дева

У Дев начинается период, когда им стоит сфокусировать внимание не на деньгах, а на домашних заботах, на семье, родителях, своем здоровье и самочувствии. Можно смело уходить в отпуск, менять обстановку вокруг себя. Полезно будет полностью сфокусировать внимание на любовной сфере, так как на этой неделе повезет всем — и тем, кто одинок, и тем, кто уже в браке или отношениях.

Если все же придется заняться делами финансового характера или уйти с головой в работу, то лучше не забывать о денежных приметах. На горизонте могут возникнуть спорные ситуации и моменты, в которых одной логикой не обойтись. Девам понадобится максимальная расчетливость, предусмотрительность и умение принимать на себя давление со стороны.

Весы

Весам потребуется свежий взгляд на жизнь. Звезды и планеты сейчас находятся в таком положении, когда застой и скука могут стать причиной бед и проблем. Нужно поставить новые цели, обрести новую мотивацию. Астрологи советуют навести дома порядок, сделать уборку по правилам фэн-шуй . Это поможет сделать домашнюю атмосферу более созидательной и располагающей к работе или отдыху.

Больше всего везти будет тем представителям этого знака, которым удастся побороть в себе зависть и негатив. Удача будет ждать скромных Весов, которые не готовы нарушать условия договора, идти на предательства и хитрость. Лекарство от любых бед — умение идти на компромисс даже с людьми, которые являются недоброжелателями.

Скорпион