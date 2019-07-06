Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года

Гороскоп на грядущую неделю поможет вам правильно спланировать дела, а также найти в себе силы для движения вперед. Советы астрологов будут полезными для представителей всех знаков Зодиака.
Энергетика человека зависит от целого ряда различных факторов, включая окружение, род занятий, интенсивность работы и наличие правильного отдыха. В целом неделя будет достаточно спокойной, однако начало ретроградного движения Меркурия 8 июля привнесет в нашу жизнь некоторые изменения. Старайтесь не слишком сильно усердствовать в попытках добиться успехов на работе и в бизнесе, потому что звездам сейчас хочется видеть стабильность и размеренность в жизни людей.
Овен
Астрологи рекомендуют Овнам узнать свой энергетический потенциал, потому с 8 по 15 июля их будет ожидать период проверки на прочность. Звезды потребуют максимальной отдачи от представителей этого знака Зодиака. Это будет время, когда ты либо пан, либо пропал. Чтобы остаться на Олимпе или пройти все испытания на пути к вершине, потребуется четкое осознание своих желаний.
Овнам необходимо поставить перед собой определенные цели и задачи. В случае неурядиц стоит сохранять невозмутимость и продолжать бороться за место под солнцем в любви, делах и других сферах. В жизни этих людей не будет места излишествам и жадности. Единственное, чего звезды и планеты потребуют в избытке — это целеустремленности, стремительности и любви к своему делу.
Телец
Что до любовных дел, то с 8 по 14 июля у одиноких Тельцов будет возможность встретить близкого человека. Также Тельцы могут повстречать на своем пути и людей, которые станут хорошими друзьями, напарниками, партнерами. Это очень теплое время, располагающее к общению, обмену опытом, обучению. Главное — оставаться искренними, а всё остальное получится само собой.
Близнецы
У Близнецов на этой неделе может быть лишь один весомый минус — обострение ревности. Эффективные заговоры помогут с ней справиться. Ждать крутых поворотов судьбы в грядущий период не стоит — это будет время, когда все спокойно, размеренно и понятно. Из внутренних демонов помимо ревности обостриться может и жадность. Это значит, что тратить деньги пока не стоит.
Дома астрологи советуют поддерживать полную чистоту в доме. Хаос, беспорядок и грязь, наличие хлама — это прямой путь к проигрышу, к плохому настроению. Не нужно ставить самим себе палки в колеса, отдаляя себя от цели. Также астрологи советуют избавиться от стереотипного мышления, которое может привести к потере доверия со стороны коллег, друзей и близких.
Рак
Астрологи рекомендуют не тянуть в свою душу различный сор вроде обид или ненависти. Звезды хотят, чтобы Раки научились прощать обидчиков и недругов. На этой неделе Раки станут более харизматичными, так что внимание противоположного пола им обеспечено. Главное только, чтобы вторая половинка не начала ревновать. Лучше не давать любимому человеку поводов сомневаться в честности.
Лев
Львам астрологи настоятельно советуют быть последовательными в делах, не браться за все подряд. Если одинокие представители этого знака вдруг встретят на своем пути любовь, то лучше не торопить события, а проверить любовную совместимость с потенциальным партнером. Излишняя напористость может привести к принятию неверных и поспешных решений, о которых можно пожалеть.
Астрологи советуют не тратить много денег и не покупать ничего, что не было запланировано или не имеет никакой важности. Сейчас не время баловать себя внеплановым отдыхом. Звезды хотят, чтобы Львы занялись неотложными делами. В трудные минуты полезно будет прислушиваться к советам окружающих, к голосу сердца.
Дева
У Дев начинается период, когда им стоит сфокусировать внимание не на деньгах, а на домашних заботах, на семье, родителях, своем здоровье и самочувствии. Можно смело уходить в отпуск, менять обстановку вокруг себя. Полезно будет полностью сфокусировать внимание на любовной сфере, так как на этой неделе повезет всем — и тем, кто одинок, и тем, кто уже в браке или отношениях.
Если все же придется заняться делами финансового характера или уйти с головой в работу, то лучше не забывать о денежных приметах. На горизонте могут возникнуть спорные ситуации и моменты, в которых одной логикой не обойтись. Девам понадобится максимальная расчетливость, предусмотрительность и умение принимать на себя давление со стороны.
Весы
Больше всего везти будет тем представителям этого знака, которым удастся побороть в себе зависть и негатив. Удача будет ждать скромных Весов, которые не готовы нарушать условия договора, идти на предательства и хитрость. Лекарство от любых бед — умение идти на компромисс даже с людьми, которые являются недоброжелателями.
Скорпион
У представителей этого знака появится много тайных поклонников и скрытых обожателей. Харизма и обаяние этих людей заметно вырастут, из-за чего для них откроются новые возможности в любви и в бизнесе, в работе. Самым большим магнитом счастья станет искреннее и неподдельное жизнелюбие Скорпионов, которое весьма заразительно. Они станут счастливым талисманом для близких и друзей.
Астрологи советуют не упускать деталей, быть предельно внимательными во всем. Так можно будет минимизировать потери финансового характера в случае непредвиденных проблем. Активизировать финансовые потоки поможет азарт, энтузиазм и повышенная мотивация. Чрезмерная амбициозность перестанет на время быть негативным качеством.
Стрелец
У Стрельцов начинается период, когда на первое место по важности выходит любовь. Амурные приключения помогут представителям этого знака как следует отдохнуть душой и телом. Рассчитывать на появление серьезных отношений не стоит, но при должном уровне внимательности можно будет разглядеть для себя в потоке людей идеальную пару. Сильные талисманы помогут привлечь любовь и удачу.
В делах, касающихся работы, стоит помнить о том, что перекладывание ответственности стоит под строжайшим под запретом. Все трудности необходимо принимать с достоинством. Только так можно будет оказывать позитивное влияние на окружающих — давая им пример того, как стоит поступать. Младшие поколения начнут уважать Стрельцов еще больше, а старшие могут поделиться какой-нибудь мудростью и тоже выкажут свое уважение. Представителей этого знака ждут повышения, успехи и триумфы.
Козерог
Также Козерогам можно с головой окунуться и в любовные дела. Главное, чтобы любовь и работа не пересекались и не оказывали друг на друга негативного влияния. Отдых, романтика и дела требуют сейчас максимальной вовлеченности и внимания.
Водолей
Водолеям исполнить свои мечты поможет вера в себя и помощь близких людей. Отвергать желание помочь нельзя, потому что это может обидеть того, кто будет проявлять инициативу. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Водолеям не бояться первыми идти на примирение и выражать уважение окружающим.
В любви Водолеев могут ожидать внеплановые изменения, особенно в самом начале недели. Это могут быть ссоры, конфликты, появление внезапных препятствий в совместных делах. Пережить это будет непросто, если сразу настроить себя на негатив. У каждого Водолея будет возможность преодолеть проблемы. В этом им поможет умение идти на компромиссы.
Рыбы
У Рыб начинается время, когда влияние недоброжелателей и врагов усиливается. Неперебиваемый оберег от сглаза и завистников поможет сохранить свою энергетику неприкосновенной и нерушимой. Юридическими и организационными делами пока заниматься не стоит. Лучше отдать побольше времени на что-то иное. Можно заняться покупками, но только не тратить больше, чем нужно.
К проблемам астрологи советуют относиться философски. Желательно адекватно воспринимать все происходящее вокруг. Так Рыбы смогут стать примером для подражания. Экспансию во всех сферах жизни лучше пока приостановить. Настало время обернуться назад и посмотреть на свои поступки со стороны.