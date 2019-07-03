Стало известно, где будет рожать Анастасия Решетова

Если раньше я легко могла проснуться в шесть утра и натощак пойти серфить или заняться хайкингом на жаре, сжигая за тренировку по 800 калорий, то теперь отдыхаю как пенсионер. Никакого обильного загара: всегда SPF 50 на животик и лицо, больше никаких масел для загара. Закрываю голову от солнца, чего раньше не делала почти никогда. Плаваю только в бассейне, так как океан очень волнуется, и теперь я боюсь туда заходить, чтобы меня, не дай Бог, не снесло волной, или поток воды не ударил в живот. Еще, когда мы едем куда-то, все время кажется, что мы едем быстро и неаккуратно, хотя раньше было все равно, мчим мы по обрыву или машина прыгает по буграм. Да и сама я гонщик в прошлой жизни. В общем, отныне моя самая максимальная нагрузка — на кухне у плиты. Знаю, что это пройдет. Я не себя жалею, а кроху. Вот когда все случится, то я снова в деле,