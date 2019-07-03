Стало известно, где будет рожать Анастасия Решетова
Недавно невеста Тимати улетела отдыхать в США. Поклонники уже начали обсуждать, что следующий ребенок рэпера появится на свет заграницей, однако модель собирается рожать на родине.
В Сети до сих пор бурно обсуждают интересное положение возлюбленной Тимати, которое она долго скрывала. Недавно Анастасия, находящаяся на седьмом месяце беременности, улетела в Майами. Модель не скрывает, что в восторге от тропического климата и с удовольствием жила бы рядом с океаном. В Instagram будущая мать даже пожаловалась, что Москва — не место для женщины на сносях:
Я категорически не хочу возвращаться в пыльный и суетливый город...
Поклонники предположили, что она станет матерью за границей. Тем более что первый ребенок рэпера, дочь Алиса от модели Алены Шишковой, появилась на свет в Доминикане. «Роды запланированы на начало сентября и пройдут в одной из лучших клиник в Москве», — сообщили «СтарХиту» в окружении Решетовой. По некоторым данным, стоимость контракта составит не менее 1 млн рублей (или 14 000 евро).
В отпуске невеста Тимати во многом ограничивает себя и следит за здоровьем. Так, Анастасия не проводит на солнце много времени и не купается в океане.
Если раньше я легко могла проснуться в шесть утра и натощак пойти серфить или заняться хайкингом на жаре, сжигая за тренировку по 800 калорий, то теперь отдыхаю как пенсионер. Никакого обильного загара: всегда SPF 50 на животик и лицо, больше никаких масел для загара. Закрываю голову от солнца, чего раньше не делала почти никогда. Плаваю только в бассейне, так как океан очень волнуется, и теперь я боюсь туда заходить, чтобы меня, не дай Бог, не снесло волной, или поток воды не ударил в живот. Еще, когда мы едем куда-то, все время кажется, что мы едем быстро и неаккуратно, хотя раньше было все равно, мчим мы по обрыву или машина прыгает по буграм. Да и сама я гонщик в прошлой жизни. В общем, отныне моя самая максимальная нагрузка — на кухне у плиты. Знаю, что это пройдет. Я не себя жалею, а кроху. Вот когда все случится, то я снова в деле,
— рассказала Решетова.