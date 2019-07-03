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Регина Тодоренко поделилась переживаниями о предстоящей свадьбе

Регина Тодоренко

ФОТО: Instagram

Сегодня, 3 июля, в Италии состоится свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова. Пара оформила отношения официально еще в октябре 2018-го, а теперь пришло время отметить это событие. На торжество звездные супруги пригласили близких друзей и родственников, пишет Сегодня.

Накануне важного дня Регина Тодоренко поделилась с подписчиками переживаниями по поводу свадьбы. Как и любая невеста, телеведущая мечтает, чтобы все прошло хорошо.

"Нервное напряжение на максимум перед самым важным днём в этом году! Лишь бы все прошло клево, как в романтической комедии)", – написала Регина Тодоренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, за день до свадьбы жених прилетел в Италию, однако выяснилось, что его багаж с праздничным костюмом утерян. Влад Топалов записал забавное видео, где рассказал об инциденте и попросил о помощи.

К слову, Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают сына Михаила, которого телеведущая родила в декабре 2018-го.

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