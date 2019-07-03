Регина Тодоренко поделилась переживаниями о предстоящей свадьбе

Накануне важного дня Регина Тодоренко поделилась с подписчиками переживаниями по поводу свадьбы. Как и любая невеста, телеведущая мечтает, чтобы все прошло хорошо.

"Нервное напряжение на максимум перед самым важным днём в этом году! Лишь бы все прошло клево, как в романтической комедии)", – написала Регина Тодоренко.

Отметим, за день до свадьбы жених прилетел в Италию, однако выяснилось, что его багаж с праздничным костюмом утерян. Влад Топалов записал забавное видео, где рассказал об инциденте и попросил о помощи.