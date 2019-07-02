Женщина-мечта! Новое фото Анны Седоковой в откровенном бикини обсуждает вся Сеть
Певица вновь похвасталась роскошной фигурой.
Не так давно Анна Седокова опубликовала в своем Instagram довольно откровенный пост, в котором призналась, что недовольна своей фигурой. По словам певицы, после третьей беременности, она сильно поправилась и у нее появился целлюлит. Из-за этого знаменитость даже стесняется носить мини-юбки.
Однако новое фото в купальнике, которым Седокова поделилась в своей соцсети несколько часов назад, в очередной раз доказало, что Анна в роскошной форме! Об этом звезде поспешили сообщить и ее подписчики, засыпав артистку комплиментами:
"Аня, и где у вас целллит?", "Каждый раз восхищаюсь вами", "Идеальная женщина", "Всегда восхищаюсь вашей фигурой", "Не понимаю, где у вас лишний вес?", "Эталон женщины", "Фигура просто шикарная".