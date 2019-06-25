Львов ждут перемены в личной жизни, а Стрельцам стоит соблюдать осторожность! Гороскоп на 25 июня

Поездки сложатся весьма удачно, однако не стоит рассчитывать на то, что кто-то займется их организацией; и формальности улаживать, и планированием заниматься придется самостоятельно. Для проведения и посещения праздников это не самый удачный день, в большой компании вы вряд ли будете чувствовать себя комфортно.

Дева

День отмечен снижением жизненного потенциала, что может нарушить ваши планы и спровоцировать не слишком приятные перемены. Однако не спешите расстраиваться – шанс все исправить у вас обязательно будет. Заняв активную жизненную позицию, вы легко найдете хороших помощников, при поддержке которых наверняка сможете одержать верх и над недоброжелателями, и над неблагоприятно складывающимися обстоятельствами.

В этот день лучше воздержаться от поездок, а все важные встречи проводить на привычной, хорошо изученной территории. У юных представителей знака могут возникнуть разногласия с представителями противоположного пола, однако до конфликтов дело не дойдет.

Весы

День противоречивый и напряженный, на беззаботный отдых рассчитывать не приходится, как и на приятные сюрпризы. С другой стороны, есть шанс добиться поставленных целей, приложив некоторые усилия, поэтому не следует проводить время в жалобах на жизнь и печальных размышлениях. Решение финансовых вопросов требует осторожности, особенно если вы распоряжаетесь не только собственными деньгами, но и средствами близких людей.

Не исключены проблемы в отношениях со старшими родственниками, особенно трудно придется юным представителям знака, поступки которых будут вызывать нешуточную критику. Вернуть ситуацию в нормальное русло помогут оптимизм и чувство юмора.

Скорпион

Этот день принесет успехи во многих делах, если вы не станете тратить время попусту. Важна и полезна способность к самоорганизации; желательно придерживаться заранее составленного графика, не оставляя места случайностям. Вы отлично справляетесь с ролью лидера, принимаете верные решения и легко сможете завоевать и укрепить свой авторитет в любом коллективе. Некоторым исключением являются родственники, которые поначалу скептически отнесутся к вашим успехам и достижениям.

Воздержитесь от экспериментов с внешностью, покупки косметических средств и обновления гардероба. Свободное время можно провести как на природе, так и в увеселительном заведении; побольше общайтесь с друзьями, и скучать вам не придется.

Стрелец

Стрельцам следует проявлять максимальную разборчивость в знакомствах и контактах. Люди, некогда навредившие вам, сегодня могут напомнить о себе и объявить, что преисполнились благих намерений; возможны встречи с особами, в прошлом питавшими к вам особые чувства и затаившими обиду на то, что вы остались равнодушны. Не будьте доверчивы, даже услышите нечто очень приятное. Многообещающие предложения на деле окажутся не столь выгодными, как вы представляете себе.