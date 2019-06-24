Гороскоп Павла Глобы на неделю с 24 по 30 июня 2019 года

Стрелец

Стрельцам на этой неделе помогут аффирмации на успех. Звезды очень позитивны, поэтому получится стать увереннее в себе и достичь целей. Единственный негативный день, в который лучше поменьше опираться на интуицию и предчувствие, — вторник. В остальное время Стрельцам будет очень везти в этом плане. Неделя идеально подходит для принятия важных решений.

Это прекрасное время для постановки новых целей, для общения, для поиска второй половинки, для укрепления отношений. Главное сейчас — чаще идти на компромиссы. Споры и конфликты ни к чему хорошему не приведут.

Козерог

Козерогам на этой неделе удастся стать лучше. Во-первых, у представителей этого знака обострится память, что хорошо отразится на получении новых знаний и на интеллектуальной работе. Во-вторых, Козероги получат должную мотивацию. Это поможет сделать первый шаг к переменам.

Чтобы стать лучшей версией себя, Козерогам также понадобятся полезные рекомендации экспертов. Необходимо помнить о том, что учиться никогда не поздно. Нужно чаще прислушиваться к советам близких людей и старшего поколения. В пятницу и в субботу можно выбраться из рутины, сходив куда-нибудь с друзьями или со второй половинкой. На этой неделе лучше избегать уединения, потому что в противном случае могут появляться плохие мысли, грусть и неуверенность.

Водолей

Закон притяжения поможет Водолеям привлечь желаемое и избавиться от проблем. Достаточно лишь поверить в себя. Успех всегда приходит на свободное место, поэтому астролог настоятельно советует Водолеям не откладывать ничего на потом, заниматься самыми важными делами и обязанностями.

Эта неделя удачна для работы, а вот в сфере любви и семейных отношений могут возникнуть некоторые неприятности. То, как Водолеи справятся с проблемами в любви, неминуемо отразится на её будущем. Нужно поступать мудрее, не повышая голос и не выставляя ультиматумов. Тем, кто находится в поисках любви, пока лучше занять выжидательную позицию.

Рыбы

У Рыб начинается не совсем благоприятный период, в который могут проснуться худшие черты их характера. Они могут стать камнем преткновения в поиске новых увлечений, источников дохода и в работе в целом. Также проблемы могут настигнуть представителей этого знака в любви, однако спокойствие и умение идти на компромисс спасет их от фиаско.