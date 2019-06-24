Пн, 24.06.2019
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Гороскоп Павла Глобы на неделю с 24 по 30 июня 2019 года

Лето. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Павел Глоба — один из самых именитых астрологов. Если вы хотите, чтобы эта неделя прошла для вас максимально успешно, учитывайте предостережения и советы эксперта.

Далеко не всегда нам легко преодолевать трудности, и далеко не всегда мы можем предсказать их появление. Портал Woman`s day поделился с читателями информацией о том, как и где искать удачу в конце июня.

Овен

Понедельник для Овнов может оказаться удачным. В это время звезды будут находиться в очень хорошем положении, однако уже 25 числа они резко придут к диссонансу. К концу недели позитив вернется. Павел Глоба советует всем Овнам вести себя максимально спокойно в любых жизненных ситуациях, чтобы не терять силы и не подвергать себя опасности.

Избавиться от апатии и усталости поможет эффективная медитация, своевременный отдых и общение с приятными людьми. Важно сейчас заниматься домашними делами, уборкой, проявлять заботу о близких и друзьях, отзываться на просьбы о помощи.

Телец

Звезды и планеты благоприятствуют сфере любви, поэтому на этой неделе Тельцам можно знакомиться, укреплять отношения, планировать совместные дела со второй половинкой. Также звезды благоволят денежным тратам. Можно потратить деньги на путешествие, отпуск, развлечения. Главное, чтобы покупки приносили много радости.

Всем, кто находится в активном поиске второй половинки, астролог советует обращать внимание в первую очередь не на внешность, а на внутренний мир человека. Самое главное — не ждать у моря погоды, а действовать. Можно открыто говорить о своих чувствах, признаваться в любви. На работе же эта неделя может преподнести несколько неприятных сюрпризов. Лучше не расслабляться. В случае переживаний и усталости можно воспользоваться полезной медитацией.

Близнецы

Понедельник станет, пожалуй, единственным по-настоящему трудным днем для Близнецов. В первый день недели не будут лишними шепотки на удачу. Ими стоит пользоваться перед каждым важным делом в любой сфере. Что до остальных дней, то уже во вторник начнется период позитивного настроения и удачи, который продлится до четверга. Конец недели обещает быть спокойным и размеренным.

Эта неделя идеально подходит для флирта, новых знакомств, романтических свиданий и перевода отношений на новый уровень. Всем, кто уже находится в отношениях, полезно побыть вместе, подарить друг другу побольше внимания. Это хорошее время для встреч со старыми друзьями.

Рак

Ракам стоит сторониться людей, которые пробуждают в них негативные чувства и эмоции. Если сделать этого не получится из-за работы или по какой-то иной причине, то лучше воспользоваться одним из трех надежных способов защиты от негативной энергии. Скорее всего, придется сделать это в самый неблагоприятный день недели — 26 июня. Именно в среду планеты и звезды окажутся в энергетическом диссонансе.

Понедельник, пятница и суббота подарят Ракам большую удачу. Удастся определиться с самыми важными задачами, найти мотивацию. Представителям этого Знака стоит следовать планам и быть активными, потому что времени на промедление сейчас просто нет. В некоторых ситуациях, возможно, придется рисковать.

Лев

Эту неделю лучше посвятить отдыху, но только в том случае, если не будет никаких важных дел и задач, долгов по работе. Если отпуск был запланирован ранее, то эта неделя станет настоящим подарком судьбы.

Середина недели для Львов окажется крайне позитивной, а вот на выходных лучше воспользоваться заговорами на удачу, потому что ее может не хватить для выполнения важных дел. Настроение звезд будет крайне деструктивным, что и приведет к проблемам. Лучше не планировать ничего сверхважного на 28, 29, 30 июня. Павел Глоба рекомендует Львам на этой неделе избегать конфликтов со второй половинкой и не давать поводов для ревности. Даже легкий флирт может стоить влюбленным Львам отношений. Астролог настоятельно советует не рисковать.

Дева

У Дев крайне насыщенным станет конец недели. Пятница и суббота, 28 и 29 июня, будут очень позитивными днями. Воскресенье, наоборот, отличается нестабильной энергетикой, поэтому лучше посвятить его отдыху и релаксации в уединении. Начало недели и ее середину Павел Глоба отмечает как спокойный период. Его можно смело посвящать любым делам. Новые проекты и амбициозные задачи лучше перенести на пятницу.

В воскресенье астролог рекомендует избегать общения с нечестными людьми, а также со всеми, кто не внушает доверия. Это будет крайне опасный день, когда у Дев могут появиться новые переживания. Не стоит принимать проблемы близко к сердцу. В целом неделя отлично подходит для встреч с друзьями, для путешествий, для отдыха.

Весы

Очень часто на нашем пути стоят негативные вирусные программы. Это сомнения, которые живут внутри нас. Из-за них Весы могут потерять веру в себя, особенно 25 июня, когда планеты окажутся в неблагоприятном положении. Павел Глоба советует Весам не начинать ссоры на пустом месте, не выплескивать негативные эмоции на тех, кто им дорог.

Чтобы улучшить настроение и привлечь больше удачи, можно сделать дома уборку, привести квартиру в порядок, выбросить лишний хлам. От избытков негативной энергии можно избавиться с помощью физических упражнений. Астролог советует оставаться в хорошем расположении духа и не рисковать лишний раз. Осторожность необходима во всех сферах жизни.

Скорпион

Для представителей этого знака благоприятным будет воскресенье. 30 июня у Скорпионов улучшится настроение и внимательность, что поможет им преуспеть в любви и в делах. И тем, кто уже в отношениях, и тем, кто еще только в поисках, удастся отыскать свое счастье. На этой неделе можно начинать новые отношения, искать вторую половинку, знакомиться, проводить больше времени с близкими.

Рабочая неделя в целом будет не самой простой. Повседневные задачи легко будет выполнить, а для более сложных дел понадобится трудолюбие и правильная расстановка приоритетов. Не стоит бояться новых знакомств, командировок, а также конструктивной критики.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе помогут аффирмации на успех. Звезды очень позитивны, поэтому получится стать увереннее в себе и достичь целей. Единственный негативный день, в который лучше поменьше опираться на интуицию и предчувствие, — вторник. В остальное время Стрельцам будет очень везти в этом плане. Неделя идеально подходит для принятия важных решений.

Это прекрасное время для постановки новых целей, для общения, для поиска второй половинки, для укрепления отношений. Главное сейчас — чаще идти на компромиссы. Споры и конфликты ни к чему хорошему не приведут.

Козерог

Козерогам на этой неделе удастся стать лучше. Во-первых, у представителей этого знака обострится память, что хорошо отразится на получении новых знаний и на интеллектуальной работе. Во-вторых, Козероги получат должную мотивацию. Это поможет сделать первый шаг к переменам.

Чтобы стать лучшей версией себя, Козерогам также понадобятся полезные рекомендации экспертов. Необходимо помнить о том, что учиться никогда не поздно. Нужно чаще прислушиваться к советам близких людей и старшего поколения. В пятницу и в субботу можно выбраться из рутины, сходив куда-нибудь с друзьями или со второй половинкой. На этой неделе лучше избегать уединения, потому что в противном случае могут появляться плохие мысли, грусть и неуверенность.

Водолей

Закон притяжения поможет Водолеям привлечь желаемое и избавиться от проблем. Достаточно лишь поверить в себя. Успех всегда приходит на свободное место, поэтому астролог настоятельно советует Водолеям не откладывать ничего на потом, заниматься самыми важными делами и обязанностями.

Эта неделя удачна для работы, а вот в сфере любви и семейных отношений могут возникнуть некоторые неприятности. То, как Водолеи справятся с проблемами в любви, неминуемо отразится на её будущем. Нужно поступать мудрее, не повышая голос и не выставляя ультиматумов. Тем, кто находится в поисках любви, пока лучше занять выжидательную позицию.

Рыбы

У Рыб начинается не совсем благоприятный период, в который могут проснуться худшие черты их характера. Они могут стать камнем преткновения в поиске новых увлечений, источников дохода и в работе в целом. Также проблемы могут настигнуть представителей этого знака в любви, однако спокойствие и умение идти на компромисс спасет их от фиаско.

Импульсивность — страшнейший враг успеха. Также не стоит переутомляться. Эта неделя больше подходит для отдыха, нежели для работы. При наличии свободного времени астролог советует Рыбам отправляться в поездки, посещать интересные мероприятия, получать новые впечатления. Не стоит бояться ярких эмоций и экспериментов.

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