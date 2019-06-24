Гороскоп Павла Глобы на неделю с 24 по 30 июня 2019 года

Павел Глоба — один из самых именитых астрологов. Если вы хотите, чтобы эта неделя прошла для вас максимально успешно, учитывайте предостережения и советы эксперта.
Далеко не всегда нам легко преодолевать трудности, и далеко не всегда мы можем предсказать их появление. Портал Woman`s day поделился с читателями информацией о том, как и где искать удачу в конце июня.
Овен
Понедельник для Овнов может оказаться удачным. В это время звезды будут находиться в очень хорошем положении, однако уже 25 числа они резко придут к диссонансу. К концу недели позитив вернется. Павел Глоба советует всем Овнам вести себя максимально спокойно в любых жизненных ситуациях, чтобы не терять силы и не подвергать себя опасности.
Избавиться от апатии и усталости поможет эффективная медитация, своевременный отдых и общение с приятными людьми. Важно сейчас заниматься домашними делами, уборкой, проявлять заботу о близких и друзьях, отзываться на просьбы о помощи.
Телец
Всем, кто находится в активном поиске второй половинки, астролог советует обращать внимание в первую очередь не на внешность, а на внутренний мир человека. Самое главное — не ждать у моря погоды, а действовать. Можно открыто говорить о своих чувствах, признаваться в любви. На работе же эта неделя может преподнести несколько неприятных сюрпризов. Лучше не расслабляться. В случае переживаний и усталости можно воспользоваться полезной медитацией.
Близнецы
Понедельник станет, пожалуй, единственным по-настоящему трудным днем для Близнецов. В первый день недели не будут лишними шепотки на удачу. Ими стоит пользоваться перед каждым важным делом в любой сфере. Что до остальных дней, то уже во вторник начнется период позитивного настроения и удачи, который продлится до четверга. Конец недели обещает быть спокойным и размеренным.
Эта неделя идеально подходит для флирта, новых знакомств, романтических свиданий и перевода отношений на новый уровень. Всем, кто уже находится в отношениях, полезно побыть вместе, подарить друг другу побольше внимания. Это хорошее время для встреч со старыми друзьями.
Рак
Понедельник, пятница и суббота подарят Ракам большую удачу. Удастся определиться с самыми важными задачами, найти мотивацию. Представителям этого Знака стоит следовать планам и быть активными, потому что времени на промедление сейчас просто нет. В некоторых ситуациях, возможно, придется рисковать.
Лев
Эту неделю лучше посвятить отдыху, но только в том случае, если не будет никаких важных дел и задач, долгов по работе. Если отпуск был запланирован ранее, то эта неделя станет настоящим подарком судьбы.
Середина недели для Львов окажется крайне позитивной, а вот на выходных лучше воспользоваться заговорами на удачу, потому что ее может не хватить для выполнения важных дел. Настроение звезд будет крайне деструктивным, что и приведет к проблемам. Лучше не планировать ничего сверхважного на 28, 29, 30 июня. Павел Глоба рекомендует Львам на этой неделе избегать конфликтов со второй половинкой и не давать поводов для ревности. Даже легкий флирт может стоить влюбленным Львам отношений. Астролог настоятельно советует не рисковать.
Дева
У Дев крайне насыщенным станет конец недели. Пятница и суббота, 28 и 29 июня, будут очень позитивными днями. Воскресенье, наоборот, отличается нестабильной энергетикой, поэтому лучше посвятить его отдыху и релаксации в уединении. Начало недели и ее середину Павел Глоба отмечает как спокойный период. Его можно смело посвящать любым делам. Новые проекты и амбициозные задачи лучше перенести на пятницу.
В воскресенье астролог рекомендует избегать общения с нечестными людьми, а также со всеми, кто не внушает доверия. Это будет крайне опасный день, когда у Дев могут появиться новые переживания. Не стоит принимать проблемы близко к сердцу. В целом неделя отлично подходит для встреч с друзьями, для путешествий, для отдыха.
Весы
Чтобы улучшить настроение и привлечь больше удачи, можно сделать дома уборку, привести квартиру в порядок, выбросить лишний хлам. От избытков негативной энергии можно избавиться с помощью физических упражнений. Астролог советует оставаться в хорошем расположении духа и не рисковать лишний раз. Осторожность необходима во всех сферах жизни.
Скорпион
Для представителей этого знака благоприятным будет воскресенье. 30 июня у Скорпионов улучшится настроение и внимательность, что поможет им преуспеть в любви и в делах. И тем, кто уже в отношениях, и тем, кто еще только в поисках, удастся отыскать свое счастье. На этой неделе можно начинать новые отношения, искать вторую половинку, знакомиться, проводить больше времени с близкими.
Рабочая неделя в целом будет не самой простой. Повседневные задачи легко будет выполнить, а для более сложных дел понадобится трудолюбие и правильная расстановка приоритетов. Не стоит бояться новых знакомств, командировок, а также конструктивной критики.
Стрелец
Стрельцам на этой неделе помогут аффирмации на успех. Звезды очень позитивны, поэтому получится стать увереннее в себе и достичь целей. Единственный негативный день, в который лучше поменьше опираться на интуицию и предчувствие, — вторник. В остальное время Стрельцам будет очень везти в этом плане. Неделя идеально подходит для принятия важных решений.
Это прекрасное время для постановки новых целей, для общения, для поиска второй половинки, для укрепления отношений. Главное сейчас — чаще идти на компромиссы. Споры и конфликты ни к чему хорошему не приведут.
Козерог
Чтобы стать лучшей версией себя, Козерогам также понадобятся полезные рекомендации экспертов. Необходимо помнить о том, что учиться никогда не поздно. Нужно чаще прислушиваться к советам близких людей и старшего поколения. В пятницу и в субботу можно выбраться из рутины, сходив куда-нибудь с друзьями или со второй половинкой. На этой неделе лучше избегать уединения, потому что в противном случае могут появляться плохие мысли, грусть и неуверенность.
Водолей
Закон притяжения поможет Водолеям привлечь желаемое и избавиться от проблем. Достаточно лишь поверить в себя. Успех всегда приходит на свободное место, поэтому астролог настоятельно советует Водолеям не откладывать ничего на потом, заниматься самыми важными делами и обязанностями.
Эта неделя удачна для работы, а вот в сфере любви и семейных отношений могут возникнуть некоторые неприятности. То, как Водолеи справятся с проблемами в любви, неминуемо отразится на её будущем. Нужно поступать мудрее, не повышая голос и не выставляя ультиматумов. Тем, кто находится в поисках любви, пока лучше занять выжидательную позицию.
Рыбы
У Рыб начинается не совсем благоприятный период, в который могут проснуться худшие черты их характера. Они могут стать камнем преткновения в поиске новых увлечений, источников дохода и в работе в целом. Также проблемы могут настигнуть представителей этого знака в любви, однако спокойствие и умение идти на компромисс спасет их от фиаско.
Импульсивность — страшнейший враг успеха. Также не стоит переутомляться. Эта неделя больше подходит для отдыха, нежели для работы. При наличии свободного времени астролог советует Рыбам отправляться в поездки, посещать интересные мероприятия, получать новые впечатления. Не стоит бояться ярких эмоций и экспериментов.