Вс, 23.06.2019
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В прозрачном наряде со смелым декольте: откровенный образ Мадонны на вечернем шоу
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Madonna

ФОТО: Isabel Infantes / PA Wire/PA Images

60-летняя поп-дива всегда подбирает себе смелые аутфиты, чтобы быть в центре внимания. 

Вчера Мадонна стала гостьей вечернего шоу Джимми Фэллона. Она предстала в откровенном аутфите: в блестящем наряде с пайетками, который состоял из боди с сексуальным декольте и прозрачной юбки с аппликациями. 

Свой дерзкий лук она дополнила колготками в сетку, шляпкой с вуалью, множеством украшений на руках, перчатками с открытыми пальцами и черными ботильонами на шпильке. Выглядела Мадонна великолепно. 

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