В прозрачном наряде со смелым декольте: откровенный образ Мадонны на вечернем шоу
60-летняя поп-дива всегда подбирает себе смелые аутфиты, чтобы быть в центре внимания.
Вчера Мадонна стала гостьей вечернего шоу Джимми Фэллона. Она предстала в откровенном аутфите: в блестящем наряде с пайетками, который состоял из боди с сексуальным декольте и прозрачной юбки с аппликациями.
Свой дерзкий лук она дополнила колготками в сетку, шляпкой с вуалью, множеством украшений на руках, перчатками с открытыми пальцами и черными ботильонами на шпильке. Выглядела Мадонна великолепно.
Смотри видео!