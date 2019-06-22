Гороскоп на 22 июня: Рыб ждут перемены, а Скорпионам следует хорошенько отдохнуть

Гороскоп на сегодня советует первую половину дня провести дома, а ближе к вечеру отправиться на прогулку. О работе и всем, что с ней связано, начинайте думать в понедельник утром. Пресекайте на корню разговоры на тему профессиональной деятельности, ибо в выходной день эта тема не является наилучшей. Кроме служебных, существует еще масса всевозможных тем для бесед, рекомендует портал Сегодня.
Овен
Вас ждет разноплановый день, когда настроение может меняться несколько раз по не зависящим от вас причинам.
Телец
Вспомните, кого вы могли ненароком обидеть и постарайтесь загладить свою вину. Просто поговорите по душам.
Близнецы
Если вас ничего не держит дома, отправляйтесь на природу и проведите день в общении с друзьями и родными.
Рак
Постарайтесь побыстрее разобраться с накопившимися за неделю проблемами, чтобы еще осталось время на отдых.
Лев
Редкий день, когда вы можете позволить себе ничего не делать, а, наоборот, предаться праздной и расслабляющей лени.
Дева
День хорош для сбора и накопления информации, которая в дальнейшем пригодится вам для обучения и самосовершенствования.
Весы
Будет неправильно, если виновных в семейных проблемах вы станете искать где угодно, только не в себе и своих поступках.
Скорпион
Постарайтесь хорошенько отдохнуть и расслабиться – на то вам и дан выходной день. Выбирайте сами, чем бы заняться для релакса.
Стрелец
В этот день вам показано общение со стихией земли и растений, так что не удивляйтесь, если руки сами потянутся к садовым работам.
Козерог
Если вы давно задумывались что-то поменять в своем интерьере, то этот день настал. Только не забудьте посоветоваться с домашними.
Водолей
Близкие люди могут спутать все ваши планы. Придется молча покориться, потому что возмущениями вы ничего не измените.
Рыбы
Можно весь мир изменить к лучшему, но начинать всегда следует с себя. Подумайте, что бы вы хотели поменять в себе?