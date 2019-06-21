Гороскоп на 21 июня: Тельцам хорошо поработать с финансами, Скорпионам не рекомендуется не давать советов

В сложной ситуации обратитесь за советом к тем, кто не связан со сферой вашей деятельности. Взгляд со стороны будет более точен и полезен.

Овен

События, которые произойдут с вами сегодня, помогут лучше разбираться в людях и находить выход из сложных ситуаций. Такой опыт дорогого стоит.

Телец

Особенно удачной сегодня будет работа с финансами. Мало того, вам удастся найти новый канал поступления доходов для вашей компании.

Близнецы

Не скрывайте своих чувств, будьте открыты, честны и старайтесь думать о хорошем. Позитивный подход к делам поможет вам добиться успеха.

Рак

Звезды обещают хороший во всех смыслах день. А если вдруг что-то не заладится — вам будет к кому обратиться за помощью и поддержкой.

Лев

Похоже, вы заигрались и забыли, кем являетесь на самом деле. Сегодня в ваших интересах вернуться в реальную жизнь и перестать витать в облаках.

Дева

Возможно, окружающие и заслуживают критики, но ее поток нужно контролировать — хотя бы во имя сохранения эффективности работы команды.

Весы

Есть вероятность, что ваши разработки могут воплотить в жизнь конкуренты. Проверяйте все каналы информации, чтобы избежать утечки.

Скорпион

Не лезьте не в свое дело, и даже если кому-то понадобится ваш совет — сегодня лучше вежливо отказаться, поскольку помощь вашу все равно не оценят.

Стрелец

В ближайшее время вас ждут некие перемены, связанные с работой. Не огорчайтесь, все изменения ненадолго, так что продолжайте заниматься своими делами.

Козерог

Определиться с решением волнующей вас проблемы окажется непростой задачей, однако, если вы ее выполните, удача останется с вами надолго.

Водолей

В сложной ситуации обратитесь за советом к тем, кто не связан со сферой вашей деятельности. Взгляд со стороны будет более точен и полезен.

Рыбы