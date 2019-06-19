Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в 2019 году

Стрельцы также могут разбогатеть в 2019 году, но, в отличие от Весов, с ними это произойдет спонтанно. Вам может повести в лотерее или вы можете получить неожиданное огромное наследство.

При этом астролог рекомендует не затаиться в ожидании, а искать свое богатство. Активно решайте вопросы, закрывайте рабочие проекты, встречайтесь с людьми и будьте готовы к приятным сюрпризам.

Тельцы также получат огромную пользу от различных изменений. Все неизвестные для вас ситуации в итоге могут обернуться неожиданным успехом, поэтому без раздумий соглашайтесь на новую должность, идите на свидание, уезжайте в командировку. Доверяйте своим близким и обращайте внимание на поведение врагов.

Скорпионам можно рассчитывать на материальный успех при проявлении трудолюбия. Поставьте перед собой внятную целью и идите к ней любым путем. Помните, что все к лучшему, и даже самые неожиданные повороты могут привести вас на вершину успеха.