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Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в 2019 году

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Koson Rattanaphan/PantherMedia / Koson Rattanaphan

Астролог назвал четыре знака Зодиака, которые имеют высокие шансы на финансовый успех в 2019 году, пишет Topnews.

Так, достижения в этой сфере ожидаются у Весов. Представителям этого знака Павел Глоба советует идти к своей цели последовательно, шаг за шагом, а не хвататься за все сразу. Только в случае поступательного движения вы сможете достичь небывалых высот и улучшить свое материальное состояние.

Стрельцы также могут разбогатеть в 2019 году, но, в отличие от Весов, с ними это произойдет спонтанно. Вам может повести в лотерее или вы можете получить неожиданное огромное наследство. 

При этом астролог рекомендует не затаиться в ожидании, а искать свое богатство. Активно решайте вопросы, закрывайте рабочие проекты, встречайтесь с людьми и будьте готовы к приятным сюрпризам.

Тельцы также получат огромную пользу от различных изменений. Все неизвестные для вас ситуации в итоге могут обернуться неожиданным успехом, поэтому без раздумий соглашайтесь на новую должность, идите на свидание, уезжайте в командировку. Доверяйте своим близким и обращайте внимание на поведение врагов.

Скорпионам можно рассчитывать на материальный успех при проявлении трудолюбия. Поставьте перед собой внятную целью и идите к ней любым путем. Помните, что все к лучшему, и даже самые неожиданные повороты могут привести вас на вершину успеха.

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