Алла Пугачева спозаранку нежно порадовала Максима Галкина

Мужу Примадонны стукнуло 43 года. Алла Пугачева уже с утра начала чествование Максима Галкина, пишут Дни.ру.
Утром 18 июня в Instagram певица опубликовала трогательное фото. В кадре Максим Галкин и Алла Пугачева склонили головы друг к другу.
Примадонна отечественной эстрады нежно поздравила избранника. "Мой любимый, с днем рождения!" – написала она.
Примечательно, что торжественный пост Алла Борисовна сделала спозаранку. Возможно, артистка была первой, кто публично чествовал Максима Галкина.
Чтобы порадовать любимого мужчину и отца своих детей, Алла Пугачева не поленилась проснуться пораньше. "Спасибо, любимая!" – отреагировал на пост супруг знаменитости.
В комментариях к публикации тут же объявились многие отечественные звезды. Они присоединились к Примадонне. "Поздравляю! Вы оба на этом фото невероятно красивые и счастливые! Пусть так будет всегда", – пожелал друг семьи, музыкант Игорь Николаев. "С днем рождения", – написала продюсер Яна Рудковская под снимком Аллы Пугачевой.