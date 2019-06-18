Алла Пугачева спозаранку нежно порадовала Максима Галкина

Утром 18 июня в Instagram певица опубликовала трогательное фото. В кадре Максим Галкин и Алла Пугачева склонили головы друг к другу.

Примадонна отечественной эстрады нежно поздравила избранника. "Мой любимый, с днем рождения!" – написала она.

Примечательно, что торжественный пост Алла Борисовна сделала спозаранку. Возможно, артистка была первой, кто публично чествовал Максима Галкина.

Чтобы порадовать любимого мужчину и отца своих детей, Алла Пугачева не поленилась проснуться пораньше. "Спасибо, любимая!" – отреагировал на пост супруг знаменитости.