Испанцы оставляют возле своих домов бутылки с водой по забавной причине: это помогает им сохранять чистоту

Туристы – очень наблюдательные люди, их пытливые взгляды подчас подмечают вовсе неординарные вещи. Одна из них – вполне обычное дело на улицах Испании. В 2018-м один из пользователей популярного ресурса Reddit поделился забавным фото. Вдоль улочки у каждого входа во двор стояли наполненные водой бутыли, предназначение которых, на первый взгляд, вовсе казалось непонятным.

Однако в таком решении был определенный практический смысл. Как и во многих странах мира, количество бездомных животных в Испании велико. В особенности докучали жителям бродячие коты: безобразники очень любили справлять нужду прямо около заборных углов и выступов.

ФОТО: Reddit

Оказалось, что бутылки были эффективным способом борьбы с таким своеобразным хулиганством. По одной из версий, коты никогда не «оскверняют» чистую воду. По другой, они попросту не любят приближаться к бутылям, так как побаиваются либо собственного отражения, либо отражения света от поверхности воды, который якобы способен их дезориентировать, в особенности, в ночное время суток.

Довольно необычный способ решения проблемы уличных «кошачьих туалетов», не так ли? Испанцы – не единственные, кто пользуется этим лайфхаком. Такие бутылиможно в изобилии увидеть в Японии и некоторых других азиатских странах, а также Италии и даже на Гавайях. Но есть для них еще более невероятное применение.

В Бразилии, например, существовал миф о том, что если поставить бутылку с водой прямо на электрический счетчик, то это позволит сэкономить деньги. Невероятно, правда?