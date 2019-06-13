Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак

Как сообщает МедикФорум, специалисты Американского онкологического общества относят к фактору риска любовь к горячей пище и напиткам. Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.

Также небезопасным может оказаться кофе, содержащий канцерогены, которые образуются при жарке кофейных зерен. Американские эксперты отмечают, что две и более чашек кофе в день на 41 процент повышают вероятность возникновения онкологии легких даже у тех, кто не курит.

Ежедневное употребление красного мяса и переработанных продуктов из него повышает риск смерти, в том числе и от онкозаболеваний, на 43 процента. При этом в качестве вредного вещества особо выделяется нитрит натрия. Он присутствует в переработанных мясных продуктах и может вызвать рак желудочно-кишечного тракта.