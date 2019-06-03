Всё плохое будет неправдой! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 3 по 9 июня

Скорпионам нужно стремиться к укреплению подсознания. В нем могут появляться какие-то скрытые процессы, приводящие к появлению неуверенности, негативных программ. В начале недели у людей этого Знака будет большой заряд энтузиазма и мотивации, но к четвергу-пятнице он иссякнет, так что все самые важные дела лучше постараться сделать до среды.

Стрелец

Стрельцы — мастера юмора и позитива. Но этот период времени их ждут небольшие негативные изменения в плане мировоззрения и мироощущения, так что им нужно общаться с другими веселыми Знаками Зодиака, чтобы заряжаться их позитивом и хорошим настроением. Этот энергетический вампиризм безобиден для тех, кто готов отдавать безвозмездно и не получать ничего взамен. Найти таких людей будет непросто, но они должны быть в ближайшем окружении Стрельцов.

Семейным представителям этого Знака нужно сфокусироваться на семье, доме, делах, уборке. На выходных стоит посетить родителей, дальних родственников, сменить обстановку, отправившись в мини-путешествие. На неделе в целом нужно больше двигаться и сохранять активность.

Козерог

Вселенная многократно усилит интуицию представителей этого Знака Зодиака. Предчувствие поможет Козерогам узнать наикратчайший путь к успеху. Главное — следовать своим жизненным принципам неотступно, пристально следя за сигналами судьбы. На этой неделе Козероги станут более жизнелюбивыми и сильными. Нужно уметь делиться такими благами с другими людьми, оказывая им посильную помощь во всем.

Свою уверенность и силу духа Козерогам стоит направить на преодоление препятствий. Можно уделить побольше времени своим собственным капризам, но лучше не забывать про щедрость по отношению к тем, кто их любит, кто ими дорожит. На выходных могут случаться перепады настроения, которые не должны отражаться на близких.

Водолей

Финансовая сфера для Водолеев должна стать самой важной на этой неделе. Шепотки на богатство и достаток помогут компенсировать недостаток удачи в самые трудные дни недели. Незаконченные дела могут стать причиной депрессивного настроения. Водолеи станут немного ранимыми и чуть более нервными, что плохо скажется на концентрации внимания. Из-за этого лучше не браться за дела, которые требуют максимальной сосредоточенности.

Желание быть мягче и рассудительнее — это не проявление слабости. Водолеям необходимо осознать, что чувствительность и эмпатия помогают людям становиться ближе. Иногда полезно узнать, что именно чувствует вторая половинка или лучший друг в тот или иной момент. Это укрепляет отношения, помогает находить нужные слова и делать правильный выбор в трудных ситуациях.

Рыбы

Увлечения и хобби — вот чем стоит заняться Рыбам на этой неделе в свободное время. Звезды и планеты сейчас не в лучшем положении друг относительно друга, поэтому стоит побольше времени проводить с самыми близкими людьми или в уединении. В противном случае неуравновешенность и фобии Рыб могут сыграть с ними злую шутку. Людям нет необходимости знать, что сейчас на душе у представителей этого Знака.