Таро-прогноз на неделю с 3 по 9 июня 2019 года

Прийти к успеху мечтает каждый, однако для того, чтобы достичь поставленных целей, порой требуется подсказка или предупреждение. В прогнозе, выполненном с помощью старших Арканов, каждый сможет найти полезные советы, которые помогут выбрать верный путь к личному благополучию.
Классические расклады карт колоды «Последствий» способны рассказать о будущем и ответить на насущные вопросы. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают знакам Зодиака познакомиться с очередным прогнозом на неделю с 3 по 9 июня 2019 года, чтобы выбрать верную стратегию и подготовиться к грядущим событиям. Каждый из раскладов индивидуален, поэтому торопиться с выводами не стоит. Советы карт помогут выйти из затруднительного положения и сделать верный выбор, однако не стоит забывать, что они носят лишь рекомендательный характер.
Овен
По карте «Мир» Овны с понедельника смогут начать путь к счастливой жизни, если возьмут эмоции под контроль. По этой карте важно действовать не спеша, взвешивая каждый шаг, чтобы избежать досадных промахов и не зайти в тупик.
Аркан «Колесница» указывает Овнам на необходимость совершить рывок, сделать то, что было запланировано, не откладывая дела на неопределенное время. По этой карте успех ждет уверенных в себе людей, кто знает цену своему времени и стремится к личному развитию.
Аркан «Колесо фортуны» в раскладе для Тельцов указывает на счастливый случай, благодаря которому получится достичь успехов. По этой карте Тельцам стоит обращать внимание на знаки, которые подскажут верный путь к победе и помогут избежать неприятностей.
Аркан «Повешенный» говорит о тупиковой ситуации, когда Тельцы не могут повлиять на события, происходящие в жизни. По этой карте важно провести работу над ошибками, завершить тянущиеся из прошлого дела.
В выходные дни Тельцы, судя по карте «Маг», смогут ловко выйти из затруднительного положения, используя накопленные знания и отказываясь от устаревших методов. Благодаря внутренней гармонии и отсутствию спешки, воплотить в жизнь планы получится гораздо легче.
Близнецы
По карте «Маг» Близнецы в начале недели смогут разобраться с задачами, которые раньше казались сложными и невыполнимыми. По этому Аркану интуиция и багаж знаний помогут найти верное решение, что станет очередной победой.
«Сила» указывает на возможность преодолеть сложности за счет собственной воли. Аркан символизирует успех, однако достичь его получится в том случае, если Близнецы научатся направлять энергию в мирное русло, не потакая слабостям и не отвлекаясь на посторонние дела.
Аркан «Звезда» указывает Близнецам на то, что они выбрали верный путь, который в будущем приведет их к долгожданному успеху. Совет этой карты — придерживаться золотой середины и не пытаться ускорить бег времени, чтобы исключить неприятные промахи.
Рак
Аркан «Повешенный» сулит Ракам приостановку дел в начале недели. По этому Аркану на ход событий повлиять вряд ли получится, поэтому Ракам стоит внимательно наблюдать за всем, что происходит в их жизни. Благодаря бдительности и внутреннему голосу будет проще найти выход из сложившейся ситуации и избежать крупных промахов.
По карте «Отшельник» в середине недели Раки смогут выяснить причины, по которым в их жизни происходят те или иные события. Аркан указывает на возможность погрузиться во внутренний мир, разобраться с насущными вопросами и найти верное решение, которое избавит от неприятностей в дальнейшем.
Львам в начале недели по карте «Влюбленные» удастся наладить личную жизнь в том случае, если они смогут сделать ответственный выбор и понять, что любые отношения требуют жертв. По тому Аркану Львам предстоит найти единственно верное решение, которое поможет исправить сложившуюся ситуацию и избавиться от проблем.
Аркан «Повешенный» указывает на важность исправления недочетов. По этой карте в середине недели Львам предстоит проставить точку в вопросах, тянущихся из прошлого, которые мешают дальнейшему развитию.
Аркан «Правосудие» указывает на важность придерживаться правил и не допускать обмана. По этой карте честность и порядочность позволят Львам достичь целей и воплотить мечты в жизнь, а попытки обмануть окружение или пойти на хитрость завершатся провалом.
Дева
Аркан «Верховная жрица» советует Девам прислушаться к внутреннему голосу. Врожденная интуиция поможет справиться с трудностями, ловко огибая ловушки судьбы. По этому Аркану Девы смогут найти путь к счастью, если доверятся внутреннему чутью и не будут принимать поспешных решений.
По карте «Иерофант» Девы смогут понять, стоит ли поставленная цель того, чтобы тратить на нее силы и время. Карта указывает на возможность достичь успехов, однако для этого Девам предстоит найти именно то направление, которое изменит жизнь в лучшую сторону.
Весы
«Умеренность» указывает Весам на важность соблюдать осторожность и не принимать решений на поводу эмоций. Позитивный Аркан символизирует успех лишь в том случае, если Весы смогут взять контроль над эмоциями и действовать осторожно, взвешивая каждый шаг.
Аркан «Колесница» говорит о преодолении сложностей. По этой карте появится возможность разобраться с трудными задачами, если не медлить и приниматься за дела, оставив за спиной сомнения и робость.
По карте «Иерофант» Весам стоит принимать решения, а полагаясь на здравый смысл. Карта указывает на необходимость определиться с целью, чтобы тратить силы и время в заданном направлении. Такая стратегия поможет достичь успехов за короткий срок.
Скорпион
Аркан «Смерть» символизирует переход на новый жизненный этап. По этой карте развитие событий будет стремительным, и даже если кажется, что судьба не справедлива, в конечном итоге перемены будут к лучшему.
«Дьявол» сулит Скорпионам испытания. Этот Аркан связан с картой «Смерть», и его значение — верить в свои силы и не потакать желанию спрятаться от перемен за иллюзиями. Тем, кто сможет побороть страх перед неизвестностью, улыбнется удача.
Стрелец
«Мир» сулит Стрельцам успех и говорит о том, что они выбрали верное направление. По этой карте важно сохранять спокойствие и не торопиться, чтобы исключить досадные промахи. Также Аркан указывает на важность достичь внутренней гармонии, что поможет усмирить эмоции, мешающие дальнейшим успехам.
Арка «Император» указывает: важно честно выполнять свои обязанности, это позволит достичь цели в короткий срок. По этому Аркану Стрельцы смогут получить поддержку от влиятельного покровителя, если прислушаются к советам старшего поколения.
Аркан «Иерофант» сулит Стрельцам увлекательные выходные, которые они смогут провести с пользой для себя. По это карте успех придет к тем, кто способен на креативное мышление и знает, что порой нестандартные решения помогают быстрее прийти к финишу и получить заслуженную награду.
Козерог
«Колесо фортуны» сулит Козерогам успех, однако для этого им предстоит понять, что в их жизни порой происходят события, которые невозможно изменить. Совет этой карты — не вставлять палки в колесо судьбы и приспособиться к переменам, которые позволят достичь нужных результатов за короткий период.
Аркан «Суд» говорит о завершении трудностей. По этой карте удается выиграть, отстоять свое право на собственное мнение и вернуть честное имя, запятнанное недоброжелателями. В середине недели Козерогам важно помнить, что честность и отказ от стремления навредить обидчикам помогут достичь большего.
Аркан «Мир» говорит о времени, когда Козероги смогут достичь внутренней гармонии, найти единственно верный путь к счастью и пройти по нему. Совет карты — не спешить, чтобы оплошности не стали тем фактором, который тормозит развитие.
Водолей
«Правосудие» указывает Водолеям на момент, когда они будут расплачиваться за поступки, совершенные ранее. По этому Аркану награда ожидает тех, кто поступал по совести. Тех, кто пытался обмануть окружение или поддаться самообману ждут новые испытания на прочность.
По карте «Дьявол» Водолеям предстоит борьба со слабостями, которые мешают достижению поставленных целей. Аркан указывает на важность воспитания силы воли, что поможет избежать неприятностей и выполнять поставленные задачи в срок.
Аркан «Императрица» символизирует успех запланированных дел в обозримом будущем. По этой карте мудрость и желание продолжать расширение кругозора помогут найти пробелы в знаниях и устранить их для того, чтобы быстрее прийти к поставленной цели.
Рыбы
Рыбы по карте «Мир» смогут в начале недели справиться с эмоциями, которые порой мешают добиваться поставленных целей. По этому Аркану удается наладить отношения с близкими людьми, разрешить конфликты в деловой среде и избавиться от всего, что мешает на пути к счастливой жизни.
Аркан «Влюбленные» — карта выбора и определенной жертвы. В середине недели Рыбам предстоит найти выход из затруднительного положения, определить, что именно им нужно для полного счастья и отказаться от всего, что тянет назад.
Аркан «Башня» указывает на завершение очередного жизненного этапа. По этой карте Рыбы поймут, что привычные устои уже не актуальны, а значит, нужно расширить кругозор, чтобы понять, куда двигаться дальше. Настало время преследовать новые цели и строить планы на будущее, получать дополнительные знания, которые помогут осуществить задуманное.