Таро-прогноз на неделю с 3 по 9 июня 2019 года

Аркан «Иерофант» символизирует успех в том случае, если Скорпионы смогут взять эмоции под контроль. Совет карты — не принимать поспешных решений, которые могут завести в тупик, а также стать причиной разногласий в личной жизни или в деловой среде.

Аркан «Смерть» символизирует переход на новый жизненный этап. По этой карте развитие событий будет стремительным, и даже если кажется, что судьба не справедлива, в конечном итоге перемены будут к лучшему.

«Дьявол» сулит Скорпионам испытания. Этот Аркан связан с картой «Смерть», и его значение — верить в свои силы и не потакать желанию спрятаться от перемен за иллюзиями. Тем, кто сможет побороть страх перед неизвестностью, улыбнется удача.

Стрелец

«Мир» сулит Стрельцам успех и говорит о том, что они выбрали верное направление. По этой карте важно сохранять спокойствие и не торопиться, чтобы исключить досадные промахи. Также Аркан указывает на важность достичь внутренней гармонии, что поможет усмирить эмоции, мешающие дальнейшим успехам.

Арка «Император» указывает: важно честно выполнять свои обязанности, это позволит достичь цели в короткий срок. По этому Аркану Стрельцы смогут получить поддержку от влиятельного покровителя, если прислушаются к советам старшего поколения.

Аркан «Иерофант» сулит Стрельцам увлекательные выходные, которые они смогут провести с пользой для себя. По это карте успех придет к тем, кто способен на креативное мышление и знает, что порой нестандартные решения помогают быстрее прийти к финишу и получить заслуженную награду.

Козерог

«Колесо фортуны» сулит Козерогам успех, однако для этого им предстоит понять, что в их жизни порой происходят события, которые невозможно изменить. Совет этой карты — не вставлять палки в колесо судьбы и приспособиться к переменам, которые позволят достичь нужных результатов за короткий период.

Аркан «Суд» говорит о завершении трудностей. По этой карте удается выиграть, отстоять свое право на собственное мнение и вернуть честное имя, запятнанное недоброжелателями. В середине недели Козерогам важно помнить, что честность и отказ от стремления навредить обидчикам помогут достичь большего.

Аркан «Мир» говорит о времени, когда Козероги смогут достичь внутренней гармонии, найти единственно верный путь к счастью и пройти по нему. Совет карты — не спешить, чтобы оплошности не стали тем фактором, который тормозит развитие.

Водолей

«Правосудие» указывает Водолеям на момент, когда они будут расплачиваться за поступки, совершенные ранее. По этому Аркану награда ожидает тех, кто поступал по совести. Тех, кто пытался обмануть окружение или поддаться самообману ждут новые испытания на прочность.

По карте «Дьявол» Водолеям предстоит борьба со слабостями, которые мешают достижению поставленных целей. Аркан указывает на важность воспитания силы воли, что поможет избежать неприятностей и выполнять поставленные задачи в срок.

Аркан «Императрица» символизирует успех запланированных дел в обозримом будущем. По этой карте мудрость и желание продолжать расширение кругозора помогут найти пробелы в знаниях и устранить их для того, чтобы быстрее прийти к поставленной цели.

Рыбы

Рыбы по карте «Мир» смогут в начале недели справиться с эмоциями, которые порой мешают добиваться поставленных целей. По этому Аркану удается наладить отношения с близкими людьми, разрешить конфликты в деловой среде и избавиться от всего, что мешает на пути к счастливой жизни.

Аркан «Влюбленные» — карта выбора и определенной жертвы. В середине недели Рыбам предстоит найти выход из затруднительного положения, определить, что именно им нужно для полного счастья и отказаться от всего, что тянет назад.